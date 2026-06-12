Potrivit unui colaj video publicat de postul american de știri, toate aceste declarații au fost făcute în perioada 23 martie – 8 iunie, fie de la Casa Albă, fie de la bordul avionului prezidențial, fie la evenimente politice etc.

Donald Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, este cunoscut pentru faptul că face declarații contradictorii pe același subiect de la o oră la alta.

Susținătorii președintelui american consideră că toate aceste declarații contradictorii fac parte dintr-o strategie, în timp ce criticii văd în ele doar un proces decizional haotic.

Donald Trump a anunțat joi că s-a ajuns la un acord istoric menit să pună capăt războiului cu Iran. Potrivit președintelui american, documentele sunt aproape finalizate în urma unor discuții directe cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și liderii statelor din Golf, iar o ceremonie oficială de semnare urmează să fie organizată rapid în Europa, cu participarea vicepreședintelui J.D. Vance.

El a făcut această declarație la doar câteva ore după ce amenințase cu un atac „foarte dur” în noaptea de joi spre vineri, în urma căruia Statele Unite ar cuceri insula Kharg și ar prelua controlul total asupra petrolului și gazelor din Iran.

De cealaltă parte, Ministerul iranian de Externe afirmă că regimul de la Teheran nu a ajuns „la o concluzie finală” privind un acord cu SUA și a catalogat anunțul lui Trump drept „simple speculații”.

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