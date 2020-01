De Flavius Toader,

SUA, Rusia și China rămân și anul acesta cele mai puternice țări din lume, în vreme ce alte state și-au pierdut poziția în topul influenței realizat de revista americană US News and World Report.

Clasamentul analizează puterea, economică, politică și militară, dar și felul în care o țară își proiectează influența asupra lumii.

Topul este parte a studiului anual asupra celor mai bune țări din lume, care evaluează 80 de state, pe baza răspunsurilor primite de la 21.000 de oameni.

25 – Egipt

24 – Brazilia

23 – Norvegia

22 – Singapore

21 – Olanda

20 – Suedia

19 – Spania

18 – Qatar

17 – Italia

16 – Turcia

15 – Australia

14 – India

13 – Elveția

12 – Canada

11 – Emiratele Arabe Unite

10 – Arabia Saudită

Puternicul stat, cu o vastă bogăție datorată rezervelor mari de hidrocraburi, a căzut un loc, comparativ cu anul trecut.

US News and World Report numește Arabia Saudită ”uriașul din Orientul Mijlociu”, observând influența pe care o are asupra musulmanilor.

9 – Coreea de Sud

Cu o economie puternică și o alianță stabilă cu SUA, Coreea de Sud a urcat un loc față de anul trecut, în ciuda eșecului negocierilor cu Coreea de Nord.

8 – Israel

Și-a păstrat locul din 2019. ”Pentru dimensiunea sa redusă, țara joacă un rol important în politica globală. Israelul are o economie puternică, obiective importante pentru mai multe religii și o relație complicată cu mulți dintre vecinii arabi”, spune US News and World Report.

7 – Japonia

Una dintre țările cele mai ”literate” și avansate din punct de vedere tehnologic, Japonia și-a menținut locul în topul realizat de revista americană.

6 – Franța

Nici poziția Franței nu s-a modificat. Una dintre cele mai puternice țări din Europa și din lume, Franța continuă să își proiecteze influența politică, economică și culturală în lume, în ciuda unor probleme cu care președintele Emmanuel Macron se confruntă acasă.

5 – Regatul Unit

În pragul Brexit-ului, Regatul Unit deține același loc ca în 2019. Ce se va întâmpla în anii următori rămâne de văzut, dar revista americană notează că votul pentru ieșirea din UE a făcut loc unor temeri cu privire la diminuarea rolului Marii Britanii pe scena globală.

4 – Germania

De la reunificare încoace, cea mai puternică economie europeană și-a crescut constant rolul pe scena globală. Mandatele de succes ale cancelarului Angela Merkel au contribuit la acest lucru.

3 – China

Poziția Chinei este neschimbată, în comparație cu anul trecut, deși acest lucru s-ar putea schimba în viitor, pe măsură ce forța militară și economică a uriașului de la est devine tot mai mare.

2 – Rusia

Cea mai mare țară a lumii, ca suprafață, are rezerve semnificative de hidrocraburi, dar o economie nu tocmai performantă, în schimb compensează prin uriașa influență politică și militară externă, care a crescut spectaculos sub președintele Vladimir Putin.

1 – SUA

Este puterea economică și militară dominantă a lumii, iar amprenta sa culturală este vizibilă în întreaga lume, mulțumită producției de filme, TV și muzică.

Revista americană notează în același timp că pozițiile lui Donald Trump pe tema migrației și a comerțului ”au ridicat semne de întrebare în lume, inclusiv din partea celor mai apropiați aliați, cu privire la direcția viitoare a țării pe scena globală”.

