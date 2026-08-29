Oamenii de știință italieni au descoperit că frecvența cu care câinii clipesc poate dezvălui legătura emoțională pe care aceștia o au cu stăpânii lor.

Pentru a investiga acest comportament mai puțin evident al animalelor de companie, echipa de cercetători a realizat un experiment pe 35 de câini.

Patrupedele au fost expuse la înregistrări video cu persoane care fie clipeau, fie priveau fix înainte fără să închidă ochii.

Rezultatele au arătat că animalele își schimbă frecvența clipirii în funcție de comportamentul oamenilor din jur.

„Atunci când câinii priveau o persoană necunoscută care nu clipea, nu am observat nicio modificare semnificativă în comportamentul lor. Însă, lucrurile s-au schimbat complet când pe ecran apărea stăpânul lor clipind. În aceste cazuri, rata clipirii câinilor creștea considerabil”, a explicat coordonatorul studiului, profesorul Marcello Siniscalchi.

Această schimbare în comportamentul animalelor a fost mai pronunțată în cazul câinilor de sex feminin și al stăpânelor, ceea ce, conform cercetătorilor, ar putea sugera o legătură emoțională mai puternică între câinii și femeile care îi îngrijesc.

„Acest lucru ar putea fi explicat printr-o interacțiune socială mai intensă între câine și stăpâna sa”, a adăugat Siniscalchi.

Totuși, cercetătorii subliniază că aceste rezultate nu indică faptul că un câine încearcă să transmită un mesaj clar prin clipire.

„Clipitul este, în primul rând, un comportament fiziologic care protejează ochii și menține sănătatea suprafeței lor”, a declarat cercetătoarea Francesca Kanori.

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