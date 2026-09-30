Changan Deepal S05, unul dintre modelele electrice care au înregistrat vânzări importante în Spania, este disponibil cu o reducere de peste 10.000 de euro. Versiunea de bază, echipată cu baterie de 68,8 kWh și o autonomie de 485 de kilometri în ciclul WLTP, poate fi cumpărată cu 26.120 de euro.

O mașină electrică lansată oficial în Spania la începutul acestui an a ajuns rapid printre modelele cu cele mai bune vânzări din această categorie.

Changan Deepal S05 este disponibil acum cu o reducere de peste 10.000 de euro, iar prețul versiunii aflate la ofertă a coborât la 26.120 de euro. Aproape 2.200 de exemplare au fost înmatriculate în puțin peste jumătate de an, potrivit motor.es.

Marca Changan a intrat oficial pe piața spaniolă în luna ianuarie, iar unul dintre modelele sale s-a impus rapid în segmentul SUV-urilor compacte electrice. Deepal S05 concurează cu modele precum Skoda Elroq, iar unul dintre avantajele sale este raportul dintre preț și dotări.

Changan Deepal S05 costă 26.120 de euro

Gama Deepal S05 este disponibilă în două niveluri de echipare: Pro și Max.

Versiunea aflată la ofertă este cea cu nivelul de echipare Pro. Deși reprezintă varianta de acces în gamă, aceasta beneficiază de o listă extinsă de dotări.

Printre echipamentele standard se numără:

mai multe airbaguri frontale, laterale și tip cortină;

jante din aliaj de 18 inch;

faruri LED și lumini LED pentru rularea pe timp de zi;

blocuri optice spate LED;

aprinderea automată a farurilor;

geamuri spate cu tratament pentru intimitate;

oglinzi exterioare reglabile, rabatabile electric și încălzite;

instrumentar de bord digital;

sistem multimedia cu ecran tactil de 15,4 inch;

sistem de navigație;

Android Auto și Apple CarPlay;

conexiune USB și Bluetooth;

radio digital;

geamuri electrice;

frână de parcare electrică;

acces și pornire fără cheie;

închidere centralizată cu telecomandă;

tapițerie din piele vegană;

cotieră centrală față;

scaune față cu reglaje electrice;

volan multifuncțional îmbrăcat în piele vegană și reglabil pe înălțime și adâncime;

încărcare bidirecțională V2L;

selector pentru modurile de condus;

cruise control adaptiv cu funcție Stop&Go și limitator de viteză;

limitator inteligent de viteză;

senzori de parcare față și spate;

cameră video la 360 de grade;

frânare automată de urgență;

asistență pentru menținerea benzii;

avertizare la părăsirea benzii;

avertizare privind distanța de siguranță;

recunoașterea indicatoarelor rutiere;

monitorizarea unghiului mort;

asistență la schimbarea benzii;

alertă pentru traficul transversal din spate, cu funcție de frânare;

menținerea de urgență a benzii;

asistență la pornirea în rampă;

sistem de monitorizare a oboselii șoferului;

monitorizarea presiunii în pneuri;

sistem de apel de urgență e-Call.

Autonomie de 485 de kilometri

Versiunea Deepal S05 disponibilă la ofertă este echipată cu o baterie LFP de 68,8 kWh și un motor electric de 200 kW, echivalentul a 272 CP.

Motorul dezvoltă un cuplu maxim de 290 Nm, iar puterea este transmisă către puntea spate. Mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 7,5 secunde și poate atinge o viteză maximă de 180 km/h. Autonomia omologată este de 485 de kilometri, potrivit ciclului WLTP.

Modelul are, de asemenea, eticheta de mediu 0 Emisii acordată de autoritățile spaniole, cu avantajele de mobilitate asociate acesteia.

Reducerea depășește 10.000 de euro

Prețul de listă al unui Changan Deepal S05 Pro cu bateria de 68,8 kWh este de 36.385 de euro, fără promoții sau alte oferte.

În secțiunea dedicată mașinilor noi de pe Motor.es este disponibilă însă o reducere care depășește 10.000 de euro. Discountul ajunge la 10.265 de euro.