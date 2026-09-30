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Changan Deepal S05, unul dintre modelele electrice care au înregistrat vânzări importante în Spania, este disponibil cu o reducere de peste 10.000 de euro. Versiunea de bază, echipată cu baterie de 68,8 kWh și o autonomie de 485 de kilometri în ciclul WLTP, poate fi cumpărată cu 26.120 de euro.
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O mașină electrică lansată oficial în Spania la începutul acestui an a ajuns rapid printre modelele cu cele mai bune vânzări din această categorie.
Changan Deepal S05 este disponibil acum cu o reducere de peste 10.000 de euro, iar prețul versiunii aflate la ofertă a coborât la 26.120 de euro. Aproape 2.200 de exemplare au fost înmatriculate în puțin peste jumătate de an, potrivit motor.es.
Marca Changan a intrat oficial pe piața spaniolă în luna ianuarie, iar unul dintre modelele sale s-a impus rapid în segmentul SUV-urilor compacte electrice. Deepal S05 concurează cu modele precum Skoda Elroq, iar unul dintre avantajele sale este raportul dintre preț și dotări.
Gama Deepal S05 este disponibilă în două niveluri de echipare: Pro și Max.
Versiunea aflată la ofertă este cea cu nivelul de echipare Pro. Deși reprezintă varianta de acces în gamă, aceasta beneficiază de o listă extinsă de dotări.
Printre echipamentele standard se numără:
Versiunea Deepal S05 disponibilă la ofertă este echipată cu o baterie LFP de 68,8 kWh și un motor electric de 200 kW, echivalentul a 272 CP.
Motorul dezvoltă un cuplu maxim de 290 Nm, iar puterea este transmisă către puntea spate. Mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 7,5 secunde și poate atinge o viteză maximă de 180 km/h. Autonomia omologată este de 485 de kilometri, potrivit ciclului WLTP.
Modelul are, de asemenea, eticheta de mediu 0 Emisii acordată de autoritățile spaniole, cu avantajele de mobilitate asociate acesteia.
Prețul de listă al unui Changan Deepal S05 Pro cu bateria de 68,8 kWh este de 36.385 de euro, fără promoții sau alte oferte.
În secțiunea dedicată mașinilor noi de pe Motor.es este disponibilă însă o reducere care depășește 10.000 de euro. Discountul ajunge la 10.265 de euro.
Astfel, pentru oferta prezentată, prețul final al modelului Changan Deepal S05 Pro cu bateria de 68,8 kWh ajunge la 26.120 de euro.