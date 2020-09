„Urmează cel mai frumos sezon Chefi la cuţite, din toate timpurile! Nu vă spun, aşa, mare lucru: doar uitaţi-vă la primele 4, 5, 6, că, pe urmă, o să înnebuniţi de cap! Ce-o să se întâmple la început cu Dumitrescu şi Bontea: să-i vedeţi cum se zgârie pe faţă, după ce le-am spart statuile. Să vedeţi ce le fac în sezonul ăsta! Este senzaţional, este incredibil, pe mine, unul, m-a surprins total: aşa ceva n-o să mai vedeţi poate până în sezonul următor!”, a dezvăluit Chef Cătălin Scărlătescu, într-un interviu acordat pentru Observatorul Antenei 1.

„Sezonul 8 a fost a fost special pentru noi, pentru că, cu toate că a fost perioada aceasta, aşa, zbuciumată, am avut ocazia să cunoaştem oameni care au făcut sacrificii mari de tot ca să ajungă la preselecţii şi să stea să ne gătească şi să le gustăm mâncarea. Ne-am bucurat mult de sezonul 8. O să vedeţi toată perioada de preselecţii, în care ne-am distrat. Am avut multe momente şi de distracţie, unele şi şocante. Eu încă am coşmaruri din cauza unuia dintre concurenţi… dar o să vedeţi”, a spus și Chef Florin Dumitrescu.

