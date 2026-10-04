China a lansat sâmbătă o investigație anti-dumping privind importurile de p-nitrotoluen din Uniunea Europeană, un compus chimic folosit în vopsele și produse farmaceutice. Ministerul Comerțului chinez a declarat că ancheta a început după o plângere din partea industriei locale.

Relațiile comerciale dintre UE și China - tot mai tensionate

„Probele preliminare arată că prețurile p-nitrotoluenului din UE au scăzut cu aproape 60% între 2022 și 2025”, a precizat ministerul, citat de Euronews.

Relațiile comerciale dintre UE și China au devenit mai tensionate recent, ambele părți impunând sau analizând restricții. Oficialii UE urmează să participe la discuții comerciale la Beijing pe 8 și 9 octombrie, relatează AP.

În contextul unui deficit comercial zilnic de un miliard de euro în relația cu China, Bruxelles-ul și-a triplat aproape ritmul propriilor investigații comerciale și avertizează că va lua „măsuri mai dure” dacă Beijingul nu oferă soluții concrete.

China a inițiat o anchetă antidumping privind o substanță chimică importată din Uniunea Europeană, cu mai puțin de o săptămână înainte ca oficialul UE responsabil cu comerțul să sosească la Beijing pentru discuții menite să prevină escaladarea disputei.

Ministerul Comerțului din China a anunțat sâmbătă că va analiza dacă produsul p-nitrotoluen, provenit din UE și comercializat la prețuri scăzute, inundă piața chineză. Un purtător de cuvânt a declarat că producătorii locali au solicitat ancheta, reclamând „prejudicii aduse producției și operațiunilor”.

Substanța chimică este utilizată la fabricarea coloranților, a produselor farmaceutice și a pesticidelor, iar ancheta urmează să se finalizeze în termen de 12 luni, cu posibilitatea unei prelungiri de șase luni.

Această măsură survine după o anchetă a UE, lansată în septembrie, privind importurile de policlorură de vinil din mai multe țări, inclusiv China. Beijingul neagă faptul că producătorii săi își datorează competitivitatea sprijinului de stat și a amenințat cu măsuri de retorsiune față de inițiativele UE de a bloca accesul firmelor chineze pe piață.

Ce este dumpingul?

Dumpingul apare atunci când o companie exportă un produs la un preț mai mic decât cel practicat pe piața internă sau sub costul de producție.

Regulile Organizației Mondiale a Comerțului permit țării importatoare să riposteze prin tarife suplimentare, cunoscute sub numele de taxe antidumping, dacă o anchetă stabilește că importurile ieftine au prejudiciat producătorii locali.

Bruxelles-ul recurge tot mai des la acest instrument. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat în august că UE a inițiat 30 de anchete de apărare comercială într-un singur an – o cifră aproape triplă față de media obișnuită – pe fondul creșterii cu 45% a importurilor din China în decurs de cinci ani.

Sefčovič se deplasează la Beijing

Comisarul european pentru comerț, Maroš Sefčovič, se va afla la Beijing în zilele de 8 și 9 octombrie pentru a coprezida o sesiune a Consiliului UE-China pentru Comerț și Investiții și pentru a se întâlni cu ministrul comerțului, Wang Wentao.

Vizita marchează termenul-limită stabilit de Bruxelles în iunie pentru obținerea primelor rezultate concrete în urma dialogului cu Beijingul.

Bruxelles-ul solicită garanții că China va limita exporturile către UE și va prelungi armistițiul privind exporturile de pământuri rare, în contextul în care deficitul comercial al blocului comunitar se ridică la un miliard de euro pe zi.