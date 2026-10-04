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Duminică, zona seismică Vrancea din județul Buzău a fost zguduită de două cutremure. Primul seism, cu magnitudinea 3,1, s-a produs la ora 6.05, la o adâncime de 114,6 kilometri.
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a resimțit la 59 km sud de Focșani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.
Al doilea seism, mai puternic, a avut o magnitudine de 3,4 și s-a înregistrat la ora 11.09, la o adâncime de 124,7 kilometri. Orașele apropiate de epicentru includ: Focșani (63 km sud), Buzău (52 km sud), Sfântu-Gheorghe (62 km sud-est) și Brașov (64 km est).
Sâmbătă, alte două cutremure au fost înregistrate în aceeași zonă.
Cel mai intens cutremur din 2026 rămâne cel din 26 februarie, cu magnitudinea 4,5, produs tot în județul Vrancea, conform aceleiași surse.