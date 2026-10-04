Un mecanic român a reglat tacheții la o Honda 1.5 Turbo cu 141.000 km parcurşi ca „pe vremuri”

Reglajul mecanic al jocului de supape, o tehnică aproape uitată în lumea auto modernă, este încă folosit pe anumite motoare, iar un mecanic român a demonstrat recent cum se realizează această operațiune pe un motor Honda 1.5 Turbo L15, relatează Piața Auto.

Deși majoritatea motoarelor moderne sunt dotate cu compensatoare hidraulice care elimină necesitatea acestei intervenții, Honda continuă să păstreze această metodă pe unele dintre modelele sale, cum este cazul motorului menționat.

De ce păstrează Honda acest sistem?

Potrivit experților, Honda a optat pentru acest sistem datorită simplității și robusteții mecanice. Spre deosebire de compensatoarele hidraulice, care pot suferi probleme din cauza contaminării uleiului, reglajul mecanic al tacheților este mai fiabil în astfel de situații.

„Un astfel de sistem reduce masa și forțele inerțiale, permițând în unele cazuri atingerea unor turații mai mari”, explică mecanicul român care a efectuat intervenția.

Reglajul, mai simplu decât în trecut

Comparativ cu metodele vechi, care implicau utilizarea pastilelor calibrate și demontarea axelor cu came, procedura recomandată de Honda este mai simplă.

„Principiul constă în slăbirea contrapiuliței, rotirea șurubului principal, măsurarea cu lera și strângerea din nou a contrapiuliței”, explică specialistul. Totuși, procesul rămâne unul ce necesită precizie și experiență.

Reglaj întârziat pentru o Honda Civic din România

Un exemplu concret este cel al unei Honda Civic de 141.000 km, care a fost adusă în service pentru această intervenție, deși termenul recomandat de producător pentru reglaj era de 120.000 km.

Mecanicul a început prin demontarea capacului culbutorilor, după ce a curățat cu grijă zona pentru a preveni pătrunderea prafului în motor. Motorul s-a dovedit a fi bine întreținut, fără depuneri de carbon, semn că uleiul a fost schimbat la timp.

Toleranțe precise și unelte dedicate

Conform Honda, toleranțele pentru reglaj sunt de 0,21-0,25 mm la valvele de admisie și 0,25-0,29 mm la cele de evacuare, măsurate pe un motor rece. „Am ales valorile medii recomandate: 0,23 mm pentru admisie și 0,27 mm pentru evacuare”, a precizat mecanicul. El a folosit o unealtă specială pentru a poziționa corect pistonul 1 în punctul mort superior, verificând ca tacheții să fie netensionați.

Pentru reglaj, a utilizat o leră de 0,23 mm, ajustând șurubul astfel încât să existe o ușoară frecare la trecerea lerei, după care a strâns contrapiulița pentru a fixa setarea. Aceeași procedură a fost aplicată fiecărei supape, cu rotirea motorului pentru a poziționa fiecare cilindru în ordinea de aprindere 1-3-4-2.

Piese noi și recomandări

În timpul operațiunii, mecanicul a înlocuit și bobinele și bujiile, pregătind o garnitură nouă pentru capacul culbutorilor. De asemenea, acesta a menționat că motorul nu ar trebui pornit timp de trei ore după lucrare, pentru a permite uscarea completă a siliconului folosit pentru etanșare.