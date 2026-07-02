LineShine, primul supercomputer care depășește 2 exaFLOPS

LineShine, care a intrat în funcțiune în prima jumătate a anului 2026, este capabil să atingă o viteză de 2,198 exaFLOPS, fiind singurul supercomputer care depășește pragul de 2 exaFLOPS pe secundă. Pentru a înțelege această performanță, un exaFLOP reprezintă un trilion de miliarde de calcule pe secundă. În comparație, un computer personal obișnuit execută aproximativ 5 trilioane de astfel de calcule pe secundă.

Este prima dată din 2017 când China se poate lăuda că are cel mai rapid supercomputer din lume. LineShine depășește cu 22% viteza El Capitan, un sistem american aflat la laboratorul Lawrence Livermore din California, care deținea anterior poziția de lider din noiembrie 2024, conform TOP500.

LineShine reprezintă un salt istoric pentru domeniul supercomputingului. Ce îl face unic?

Sistemul chinez este unic și prin faptul că utilizează exclusiv unități centrale de procesare (CPU) pentru a realiza calculele, spre deosebire de alte supercomputere care se bazează și pe unități de procesare grafică (GPU).

„LineShine reprezintă un salt istoric pentru domeniul supercomputingului din China, spargând blocadele tehnologice externe și construind un sistem independent de hardware și software controlabil”, conform unei declarații traduse a Centrului Național de Supercomputing din China.

Supercomputerele sunt esențiale pentru rezolvarea problemelor extrem de complexe

Supercomputerul a fost deja folosit în diverse domenii de cercetare, inclusiv în științele atmosferice, descoperirea de medicamente și inteligența artificială. Supercomputerele sunt esențiale pentru rezolvarea problemelor extrem de complexe, care necesită o putere de calcul mult mai mare decât cea a computerelor tradiționale.

„Lista demonstrează că nu există o singură cale tehnologică dominantă către calculul de clasă mondială; dimpotrivă, furnizorii urmează diverse abordări tehnologice”, au precizat reprezentanții TOP500.

Cum arată TOP 10 supercomputere

Performanța LineShine este cu atât mai remarcabilă în contextul restricțiilor impuse de guvernul SUA în 2018 asupra exporturilor de cipuri semiconductoare către China, inclusiv GPU-uri. Cu toate acestea, companii chineze, precum DeepSeek, au găsit soluții alternative pentru a dezvolta modele de inteligență artificială utilizând mai puține resurse hardware, conform Live Science.

După LineShine și El Capitan, alte două supercomputere din laboratoare naționale din SUA și unul din Germania ocupă următoarele locuri în clasament. Top 10 este completat de sisteme din Italia, Elveția, Japonia și SUA.

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