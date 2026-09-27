Wizz Air reduce zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Craiova, începând cu luna octombrie 2026, ca urmare a deciziei de a reloca una dintre cele două aeronave de pe această bază către o altă destinație din Europa. Informația a fost confirmată de Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Internațional Craiova, pentru Jurnalul Olteniei.

Conform anunțului oficial transmis de compania Wizz Air, mai multe rute internaționale vor fi suspendate începând cu luna octombrie, de pe Aeroportul Internațional Craiova. Printre acestea se numără:

Craiova - Paris Beauvais: suspendat din 21 octombrie

Craiova - Barcelona: suspendat din 22 octombrie

Craiova - Roma Fiumicino: suspendat din 23 octombrie

Craiova - Bologna: suspendat din 24 octombrie

Craiova - Veneția: suspendat din 24 octombrie

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a programului de iarnă, zborurile către Napoli și Atena vor fi și ele suspendate, conform datelor furnizate de Aeroportul Internațional Craiova.

Reduceri de frecvențe pe alte rute

Pe lângă suspendarea unor conexiuni, Wizz Air va micșora frecvența săptămânală a zborurilor către alte destinații populare. Iată cum arată noul program, conform anunțului transmis aeroportului:

Bari: de la 4 la 2 zboruri pe săptămână

Londra Luton: de la 7 la 3 zboruri pe săptămână

Milano Bergamo: de la 7 la 5 zboruri pe săptămână

Birmingham: de la 3 la 2 zboruri pe săptămână

Wizz Air și-a motivat decizia prin contextul economic dificil din România. Compania face referire la încetinirea creșterii economice, inflația ridicată și măsurile fiscale implementate pentru perioada 2025-2026, care influențează puterea de cumpărare și, implicit, cererea pentru călătorii.

Mai exact, Wizz Air spune că a făcut reduceri mari pentru a ocupa locurile din avioane.

Reacția Aeroportului Internațional Craiova

Directorul general al aeroportului, Sorin Manda, a declarat pentru Jurnalul Olteniei că decizia de relocare a aeronavei a fost luată exclusiv de compania aeriană.

„Sfârșitul nu este aici. Nu ne oprim și depunem toate eforturile pentru a găsi soluții care să asigure în continuare conectivitatea Craiovei și a întregii regiuni. Este foarte important de subliniat că decizia de relocare a uneia dintre aeronavele bazate la Craiova aparține exclusiv Wizz Air și nu Aeroportului Internațional Craiova”, a spus acesta.

Manda a mai adăugat că aeroportul rămâne dedicat atragerii de noi operatori și extinderii rețelei de zboruri.

„Aeroportul Internațional Craiova a depus toate eforturile pentru a oferi companiei condițiile necesare pentru operarea și dezvoltarea rutelor, prin investițiile majore realizate în infrastructură și prin colaborarea permanentă cu operatorii aerieni.”, a mai adăugat Sorin Manda.

Decizia Wizz Air nu afectează exclusiv baza din Craiova. În ultimele luni, compania a mai relocat aeronave din alte baze din România, inclusiv Iași, Sibiu și Timișoara.

În plus, schimbări de capacitate vor avea loc și în cazul bazelor din Cluj și București Băneasa, începând cu octombrie 2026.