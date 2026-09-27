Sebastian Burduja, propus de Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Energiei, va fi primul ministru nominalizat care va ajunge la audieri în Parlament. El a anunțat că se va prezenta în fața comisiilor reunite luni, la ora 14:00, și că va prezenta public obiectivele pe care le are pentru portofoliul Energiei.

Scrisoarea primită de Burduja de la Siegfried Mureșan

Sebastian Burduja, propus de Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Energiei va fi primul care va merge la audieri în Parlament luni, de la ora 14:00.

„Mâine, la ora 14:00, sunt primul ministru propus care intră la audieri în Parlament. Deschid seria. Iar astăzi vreau să spun public cu ce obiective merg acolo”, a transmis Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja - Interviurile Libertatea

Burduja a precizat că a primit de la premierul desemnat Siegfried Mureșan o scrisoare de misiune pentru Ministerul Energiei și a decis să o publice integral.

„Am primit de la premierul desemnat, Siegfried Muresan, o scrisoare de misiune pentru Ministerul Energiei. O public integral, așa cum a propus, sub titlul „Misiune pentru România”.”, a adăugat Burduja.

Premierul desemnat a anunțat anterior că a transmis fiecărui ministru propus o astfel de scrisoare, prin care stabilește obiectivele și prioritățile pentru mandat.

„Prioritățile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să ştie exact ce va face acest guvern şi care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiţi activi. Fiţi cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Ce obiective are Sebastian Burduja pentru Ministerul Energiei

Potrivit lui Burduja, documentul primit de la premierul desemnat stabilește mai multe direcții pentru Ministerul Energiei. Printre acestea se află accesul la energie la prețuri accesibile pentru populație și companii, dezvoltarea producției de energie regenerabilă și nucleară, precum și utilizarea gazului românesc din Marea Neagră.

„Scrisoarea nu lasă loc de interpretări. Energie accesibilă pentru oameni și pentru companii. Producție din regenerabile, nuclear și gaz, cu stocare și rețele modernizate.”

Un alt obiectiv menționat este valorificarea gazelor din Marea Neagră și dezvoltarea rolului României pe piața regională de energie.

„Gazul românesc din Marea Neagră valorificat în beneficiul românilor. România furnizor și hub energetic pentru regiune, cu interconectări accelerate.”, a mai spus Sebastian Burduja.

În document sunt incluse și obiective privind protejarea consumatorilor vulnerabili, simplificarea procedurilor pentru prosumatori și gestionarea companiilor publice.

„Investiții finalizate la timp și companii publice conduse profesionist.”, completează ministrul desemnat.

Sebastian Burduja a afirmat că multe dintre obiectivele menționate în scrisoarea de misiune sunt direcții pe care le-a susținut deja în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

„Sunt lucrurile pe care le-am spus în fiecare zi din cei doi ani în care am condus deja acest minister. Multe dintre ele le-am (re)pornit în 2023-2025: Neptun Deep, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, miile de megawați de stocare și regenerabile semnate și puse în operare, 14 miliarde EUR fonduri europene atrase pentru energia României, legea eolian offshore și altele.”

Burduja a spus că, în cazul în care va primi un nou mandat, intenționează să continue aceste proiecte: „Acum am șansa să le duc la capăt, cu un mandat scris și asumat de Premierul României.”

„Românii au făcut destule sacrificii”

În mesajul său înaintea audierilor, Sebastian Burduja a insistat și asupra gestionării banului public și a reducerii cheltuielilor pe care le consideră nejustificate.

„Două lucruri mai vreau să adaug. Primul e scris apăsat în scrisoare și e scris apăsat și în convingerile mele: românii au făcut destule sacrificii. Obligația noastră este să gestionăm cumpătat banul public și să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, așa cum am făcut și în mandatul anterior.”, a subliniat acesta.

Un alt subiect abordat de ministrul propus este colaborarea între partidele parlamentare în domeniul energiei.

„Al doilea: energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât.”

În acest context, Burduja susține ideea unui acord politic pe termen mai lung în domeniul energetic: „De aceea cred că energia e terenul ideal pentru un Pact pentru Energie între toate partidele din Parlament, indiferent unde se află azi față de guvern. Pactul a fost deja a propus de Ilie Bolojan, președintele PNL. Am elementele principale pregătite și mi-aș dori să îl vedem semnat în acest mandat. Voi începe discuțiile chiar de la audierea de mâine.”

Când au loc audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, iar procedura de învestitură continuă cu audierile în comisiile parlamentare de specialitate.

Lista PNL îi include, între alții, pe Mircea Abrudean, Alexandru Nazare, Raluca Turcan, Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Mihai Dimian și Sebastian Burduja.

Audierile sunt programate luni și marți, 28 și 29 septembrie, iar miercuri, la ora 13:00, este programat votul de învestitură în plenul Camerelor reunite.

Sebastian Burduja spune că va răspunde întrebărilor parlamentarilor și că își va prezenta obiectivele pentru Ministerul Energiei.