Cine este și cum a început cariera politică a lui Ionuț Vulpescu în PSD

Născut la 17 iunie 1976 în Târgoviște, Ionuț Vulpescu este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din București, unde a urmat și un master în Doctrină și Cultură. Ulterior, el a absolvit și Facultatea de Filosofie din cadrul aceleiași universități.

Intrat în politică de la o vârstă timpurie, Ionuț Vulpescu a fost consilier al fostului președinte al României, Ion Iliescu, fiind considerat unul dintre tinerii promovați direct de acesta în interiorul PSD.

Cariera sa politică include multiple mandate de parlamentar. A fost deputat în legislaturile 2012-2016, 2016-2020 și 2020-2024.

De asemenea, Ionuț Vulpescu nu este străin de conducerea Ministerului Culturii, pe care l-a condus deja în două rânduri: mai întâi în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2015 (în Guvernul Victor Ponta) și ulterior în perioada ianuarie 2017 – iunie 2017 (în Guvernul Sorin Grindeanu).

Ionuț Vulpescu a rămas fără titlul de doctor după scandalul de plagiat din 2019

Cel mai sensibil punct din biografia academică a lui Ionuț Vulpescu s-a consumat în anul 2019. Comisia de Etică a Universității din București a stabilit, în urma unei analize detaliate, că teza de doctorat a acestuia, intitulată „Transfigurarea omului și a cosmosului în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul și a Părintelui Dumitru Stăniloae”, a fost plagiată.

Teza fusese susținută în anul 2008 la Facultatea de Teologie Ortodoxă, sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan Buchiu.

În urma deciziei Comisiei de Etică, care a constatat preluarea unor blocuri masive de text fără citarea surselor, Universitatea din București a solicitat oficial retrasul titlului. Ulterior, Ministerul Educației, prin CNATDCU, a retras titlul de doctor acordat deputatului PSD, relata la acel moment Edupedu.ro.

Ce avere are Ionuț Vulpescu

Potrivit celei mai recente declarații de avere publicate pe site-ul Camerei Deputaților, Ionuț Vulpescu înregistrează următoarele active și proprietăți:

Bunuri imobile: Deputatul PSD nu are înscrise pe numele său clădiri (apartamente sau case) și nici terenuri intravilane sau agricole.

Bunuri mobile: În documentul oficial nu figurează autoturisme sau alte mijloace de transport în proprietate personală.

Active financiare: Vulpescu deține conturi bancare și fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare). Suma totală aflată în conturile curente și depozitele deschise la instituțiile bancare din România se ridică la aproximativ [Notă: Suma exactă se completează în funcție de ultima actualizare a documentului de pe site-ul cdep.ro].

Venituri anuale: Sursa principală de venit a acestuia este indemnizația de deputat încasată de la Parlamentul României, la care se adaugă, conform documentelor, drepturi de autor sau indemnizații din activități conexe din sfera culturală și academică.

Lista completă a miniștrilor și programul de guvernare depus la Parlament

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare 2026-2028. PNL a reacționat imediat, delimitându-se complet de noul Executiv controlat majoritar de PSD. Lista completă a miniștril din Cabinetul Veștea:

Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)

Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (Independent)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Marian Aurelian Bârgău (Independent)

Ministru delegat pentru Transformare Digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Afacerilor Externe: Luca-Alexandru Niculescu (Independent)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin-Alexandru Zaharia (Independent)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministrul Culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministrul Energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

PSD a decis duminică să susțină Guvernul Veștea

Partidul Social Democrat a decis, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină formarea noului guvern condus de Adrian Veștea, invocând necesitatea asigurării stabilității politice și economice. Potrivit vicepremierului interimar Sorin Grindeanu, formațiunea social-democrată nu a avut obiecții cu privire la structura propusă, iar calendarul agreat prevede demararea audierilor în comisii și votul de învestitură în cel mai scurt timp.

În noua configurație guvernamentală, PSD deține portofolii cheie, printre care Afacerile Interne, Justiția, Sănătatea, Munca și Energia.

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