Cine este și cum a început cariera politică a lui Ionuț Vulpescu în PSD

Născut la 17 iunie 1976 în Târgoviște, Ionuț Vulpescu este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din București, unde a urmat și un master în Doctrină și Cultură. Ulterior, el a absolvit și Facultatea de Filosofie din cadrul aceleiași universități.

Intrat în politică de la o vârstă timpurie, Ionuț Vulpescu a fost consilier al fostului președinte al României, Ion Iliescu, fiind considerat unul dintre tinerii promovați direct de acesta în interiorul PSD.

Cariera sa politică include multiple mandate de parlamentar. A fost deputat în legislaturile 2012-2016, 2016-2020 și 2020-2024.

De asemenea, Ionuț Vulpescu nu este străin de conducerea Ministerului Culturii, pe care l-a condus deja în două rânduri: mai întâi în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2015 (în Guvernul Victor Ponta) și ulterior în perioada ianuarie 2017 – iunie 2017 (în Guvernul Sorin Grindeanu).

Ionuț Vulpescu a rămas fără titlul de doctor după scandalul de plagiat din 2019

Cel mai sensibil punct din biografia academică a lui Ionuț Vulpescu s-a consumat în anul 2019. Comisia de Etică a Universității din București a stabilit, în urma unei analize detaliate, că teza de doctorat a acestuia, intitulată „Transfigurarea omului și a cosmosului în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul și a Părintelui Dumitru Stăniloae”, a fost plagiată.

Teza fusese susținută în anul 2008 la Facultatea de Teologie Ortodoxă, sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan Buchiu.

În urma deciziei Comisiei de Etică, care a constatat preluarea unor blocuri masive de text fără citarea surselor, Universitatea din București a solicitat oficial retrasul titlului. Ulterior, Ministerul Educației, prin CNATDCU, a retras titlul de doctor acordat deputatului PSD, relata la acel moment Edupedu.ro.

Ce avere are Ionuț Vulpescu

Potrivit celei mai recente declarații de avere publicate pe site-ul Camerei Deputaților, Ionuț Vulpescu înregistrează următoarele active și proprietăți:

  • Bunuri imobile: Deputatul PSD nu are înscrise pe numele său clădiri (apartamente sau case) și nici terenuri intravilane sau agricole.
  • Bunuri mobile: În documentul oficial nu figurează autoturisme sau alte mijloace de transport în proprietate personală.
  • Active financiare: Vulpescu deține conturi bancare și fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare). Suma totală aflată în conturile curente și depozitele deschise la instituțiile bancare din România se ridică la aproximativ [Notă: Suma exactă se completează în funcție de ultima actualizare a documentului de pe site-ul cdep.ro].
  • Venituri anuale: Sursa principală de venit a acestuia este indemnizația de deputat încasată de la Parlamentul României, la care se adaugă, conform documentelor, drepturi de autor sau indemnizații din activități conexe din sfera culturală și academică.

Lista completă a miniștrilor și programul de guvernare depus la Parlament

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare 2026-2028. PNL a reacționat imediat, delimitându-se complet de noul Executiv controlat majoritar de PSD. Lista completă a miniștril din Cabinetul Veștea:

  • Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)
  • Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (Independent)
  • Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)
  • Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul Apărării Naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Marian Aurelian Bârgău (Independent)
  • Ministru delegat pentru Transformare Digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)
  • Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
  • Ministrul Educației și Cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
  • Ministrul Afacerilor Externe: Luca-Alexandru Niculescu (Independent)
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin-Alexandru Zaharia (Independent)
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre-Florin Manole (PSD)
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)
  • Ministrul Culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)
  • Ministrul Energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)
  • Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

PSD a decis duminică să susțină Guvernul Veștea

Partidul Social Democrat a decis, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină formarea noului guvern condus de Adrian Veștea, invocând necesitatea asigurării stabilității politice și economice. Potrivit vicepremierului interimar Sorin Grindeanu, formațiunea social-democrată nu a avut obiecții cu privire la structura propusă, iar calendarul agreat prevede demararea audierilor în comisii și votul de învestitură în cel mai scurt timp.

În noua configurație guvernamentală, PSD deține portofolii cheie, printre care Afacerile Interne, Justiția, Sănătatea, Munca și Energia.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce breaking avem iarăși! Tocmai a venit anunțul care a stârnit reacția PNL din prima secundă. Adrian Veștea a făcut mișcarea care i-a lăsat fără cuvinte pe mulți
Viva.ro
Ce breaking avem iarăși! Tocmai a venit anunțul care a stârnit reacția PNL din prima secundă. Adrian Veștea a făcut mișcarea care i-a lăsat fără cuvinte pe mulți
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
GSP.RO
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Votul din plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea, amânat
LiveText
Politică 11:05
Votul din plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea, amânat
Avertismentul lui Ludovic Orban către Nicusor Dan: „Să nu te miri că o să susțin necesitatea demiterii tale”
Politică 10:52
Avertismentul lui Ludovic Orban către Nicusor Dan: „Să nu te miri că o să susțin necesitatea demiterii tale”
Parteneri
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Dezvăluirea făcută de Alexandra Stan, înainte de a deveni mamă. „Nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată”
Stiri Mondene 11:19
Dezvăluirea făcută de Alexandra Stan, înainte de a deveni mamă. „Nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată”
Luis Gabriel va deveni pentru a treia oară tată. Cine a dat vestea chiar la botezul fiicei sale
Stiri Mondene 10:56
Luis Gabriel va deveni pentru a treia oară tată. Cine a dat vestea chiar la botezul fiicei sale
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
GSP.ro
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Redactia.ro
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Votul din plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea, amânat
LiveText
Politică 11:05
Votul din plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea, amânat
Avertismentul lui Ludovic Orban către Nicusor Dan: „Să nu te miri că o să susțin necesitatea demiterii tale”
Politică 10:52
Avertismentul lui Ludovic Orban către Nicusor Dan: „Să nu te miri că o să susțin necesitatea demiterii tale”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
Fanatik.ro
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina