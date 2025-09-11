„Partidul Social-Democrat a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu mi-e clar de ce. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea. Numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea”, a recunoscut Ciucu la Europa FM, potrivit news.ro.

Primarul Sectorului 6 a adăugat că „PSD poate să vină să candideze, poate să-şi facă alianţe electorale inclusiv cu USR sau cu PNL sau cu un partid extremist, dacă îşi doresc”.

„A organiza alegeri nu înseamnă că izolezi pe cineva. Doar organizezi alegeri. După care, vin discuţiile despre strategii electorale pe care le face altcineva. Poate să zică, domne’, hai să facem alegerile, pentru că aşa e normal. Într-o democraţie, predictibilitatea alegerilor este esenţială. De aceea, legiuitorul a venit şi a zis, în atâta timp de la vacantarea postului. A dat predictibilitate. Nu poţi să laşi astfel de lucruri importante la arbitrariu cuiva. Sau un primar interimar pentru trei ani şi jumătate”, a precizat Ciucu.

Întrebat dacă preferă o candidatură comună a coaliţiei PSD-PNL-USR la primăria Capitalei, el a răspuns că nu.

„În primul rând, acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut. Din acest considerent, mi se pare că e idee proastă. Poate şi aceasta să fie pe masă până la urmă. Dar e important să avem alegeri, adică nu exclude cu totul astfel de variantă”, a mai afirmat Ciucu.

El a confirmat ceea ce a scris Libertatea încă din luna august, anume că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu nu consideră oportună organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în această toamnă, așa cum a cerut premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Până acum au apărut trei sondaje referitoare la Capitală. Primul a fost cel al CURS, publicat pe 24 august, care arăta că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, erau dați Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). După câteva ore, și PNL a publicat un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul liberalilor, Daniel Băluță era primul, dar era urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Al treilea sondaj, publicat pe 31 august, arăta că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate cu 25% dintre voturi, potrivit Avangarde. Pe locul 3 este Cătălin Drulă (USR), urmat de Anca Alexandrescu (independentă).

În privința candidaților, lucrurile stau astfel: primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că nu va candida în acest an, pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce. Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul. Iar Cătălin Drulă a transmis că va candida susținut de USR, fostul președinte al partidului afișându-se și cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

