Printre persoanele aduse în fața procurorilor antimafia se numără figuri de prim-plan ale rețelei, inclusiv fratele fostului lider Emi Pian, dar și fiul său:

  • Duduianu Vasile, zis „Grațian Pian” (fratele lui Emi Pian);
  • Duduianu Gabriel Cristian, zis „Ali Pian” (fiul lui Emi Pian);
  • Grecu Richard;
  • Grigore Armando.

Cei patru suspecți vor fi propuși spre arestare, potrivit unor surse judiciare citate de Libertatea.

Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi coordonat o rețea infracțională axată pe exploatarea unor tinere, cazurile fiind monitorizate informativ pe parcursul ultimelor luni. Audierile sunt în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să decidă dacă vor emite ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele suspecților.

De la moartea lui Emi Pian la destrămarea clanului

Noua anchetă a procurorilor DIICOT vine în contextul în care clanul Duduianu a trecut prin transformări radicale și pierderi masive de lideri în ultimii ani. Gruparea, considerată cândva printre cele mai influente și violente din București, a intrat într-o zodie a declinului după o serie de evenimente tragice și condamnări succesive.

Ucis de la o partidă de barbut

Cel mai răsunător episod din istoria recentă a grupării a avut loc în noaptea de 3 spre 4 august 2020. Atunci, Florin Mototolea, cunoscut în toată țara sub numele de Emi Pian și considerat liderul absolut al clanului, a fost înjunghiat mortal în Sectorul 6 București.

Conflictul a izbucnit spontan în timpul unei partide de barbut, din cauza unor sume de bani împrumutate cu camătă acelorași jucători. Emi Pian a fost atacat de un rival dintr-o grupare adversă, Richard Emanuel Gheorghe (membru al clanului Rinu), și a murit la spital din cauza hemoragiei masive. Moartea sa a declanșat o alertă maximă în rândul Poliției Române, existând la acel moment riscul unor represalii sângeroase pe străzile Capitalei. Ulterior, agresorul său a fost condamnat la ani grei de închisoare, dar incidentul a lăsat gruparea fără principalul ei stâlp de putere.

Ciprian Pian, o altă pierdere grea la doar 36 de ani

La doar câțiva ani de la asasinarea lui Emi Pian, clanul a primit o altă lovitură devastatoare prin dispariția prematură a unui alt lider important. În anul 2024, Laurențiu Duduianu, un alt frate de top din structura de conducere, cunoscut drept Ciprian Pian, a murit la vârsta de numai 36 de ani.

Spre deosebire de decesul fratelui său mai mare, moartea lui Ciprian Duduianu a survenit din cauze medicale, pe fondul unor probleme de sănătate severe. Dispariția sa timpurie a lăsat un vid imens în interiorul familiei și a accelerat fragmentarea influenței pe care aceștia o dețineau în lumea subterană a Capitalei.

Declinul unei dinastii interlope

După momentele din 2020 și 2024, frații rămași în libertate, printre care Grațian, dar și fiul lui Emi Pian, Ali Pian, au încercat să mențină controlul asupra afacerilor ilegale ale familiei, însă presiunea constantă a autorităților și-a spus cuvântul. Mulți dintre membri au fost vizați de dosare de șantaj, cămătărie și tâlhărie (inclusiv dosarul faimos în care au fost acuzați că au șantajat cunoscuți cântăreți de manele).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
GSP.RO
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Politică 14:17
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Fanatik.ro
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Stiri Mondene 15:00
E vestea pe care o aștepta toată lumea! Anunțul făcut de Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Petrecem vara împreună”
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Stiri Mondene 14:00
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
ObservatorNews.ro
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
Mediafax.ro
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Redactia.ro
Pro TV pregătește lovitura verii! PREZENTATORUL CELEBRU care revine pe POST
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Politică 16:10
Dominic Fritz îi răspunde lui Alfred Simonis după criticile despre vestimentație: „Părinții au investit în educație, nu în haine scumpe”
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Politică 15:02
Cine este Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării în Guvernul Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor