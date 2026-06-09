Printre persoanele aduse în fața procurorilor antimafia se numără figuri de prim-plan ale rețelei, inclusiv fratele fostului lider Emi Pian, dar și fiul său:

Duduianu Vasile , zis „Grațian Pian” (fratele lui Emi Pian);

, zis „Grațian Pian” (fratele lui Emi Pian); Duduianu Gabriel Cristian , zis „Ali Pian” (fiul lui Emi Pian);

, zis „Ali Pian” (fiul lui Emi Pian); Grecu Richard ;

; Grigore Armando.

Cei patru suspecți vor fi propuși spre arestare, potrivit unor surse judiciare citate de Libertatea.

Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi coordonat o rețea infracțională axată pe exploatarea unor tinere, cazurile fiind monitorizate informativ pe parcursul ultimelor luni. Audierile sunt în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să decidă dacă vor emite ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele suspecților.

De la moartea lui Emi Pian la destrămarea clanului

Noua anchetă a procurorilor DIICOT vine în contextul în care clanul Duduianu a trecut prin transformări radicale și pierderi masive de lideri în ultimii ani. Gruparea, considerată cândva printre cele mai influente și violente din București, a intrat într-o zodie a declinului după o serie de evenimente tragice și condamnări succesive.

Ucis de la o partidă de barbut

Cel mai răsunător episod din istoria recentă a grupării a avut loc în noaptea de 3 spre 4 august 2020. Atunci, Florin Mototolea, cunoscut în toată țara sub numele de Emi Pian și considerat liderul absolut al clanului, a fost înjunghiat mortal în Sectorul 6 București.

Conflictul a izbucnit spontan în timpul unei partide de barbut, din cauza unor sume de bani împrumutate cu camătă acelorași jucători. Emi Pian a fost atacat de un rival dintr-o grupare adversă, Richard Emanuel Gheorghe (membru al clanului Rinu), și a murit la spital din cauza hemoragiei masive. Moartea sa a declanșat o alertă maximă în rândul Poliției Române, existând la acel moment riscul unor represalii sângeroase pe străzile Capitalei. Ulterior, agresorul său a fost condamnat la ani grei de închisoare, dar incidentul a lăsat gruparea fără principalul ei stâlp de putere.

Ciprian Pian, o altă pierdere grea la doar 36 de ani

La doar câțiva ani de la asasinarea lui Emi Pian, clanul a primit o altă lovitură devastatoare prin dispariția prematură a unui alt lider important. În anul 2024, Laurențiu Duduianu, un alt frate de top din structura de conducere, cunoscut drept Ciprian Pian, a murit la vârsta de numai 36 de ani.

Spre deosebire de decesul fratelui său mai mare, moartea lui Ciprian Duduianu a survenit din cauze medicale, pe fondul unor probleme de sănătate severe. Dispariția sa timpurie a lăsat un vid imens în interiorul familiei și a accelerat fragmentarea influenței pe care aceștia o dețineau în lumea subterană a Capitalei.

Declinul unei dinastii interlope

După momentele din 2020 și 2024, frații rămași în libertate, printre care Grațian, dar și fiul lui Emi Pian, Ali Pian, au încercat să mențină controlul asupra afacerilor ilegale ale familiei, însă presiunea constantă a autorităților și-a spus cuvântul. Mulți dintre membri au fost vizați de dosare de șantaj, cămătărie și tâlhărie (inclusiv dosarul faimos în care au fost acuzați că au șantajat cunoscuți cântăreți de manele).