Cum va fi vremea în București în perioada 7 august, ora 10.00 – 8 august, ora 10.00

„Valul de căldură va persista, disconfortul termic va fi în continuare accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade Celsius, iar cea minimă, de 19… 21 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla în general slab, posibil cu unele intensificări după-amiaza, când la rafală se vor atinge 30-40 km/h”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum va fi vremea în București în intervalul 8 august, ora 10.00 – 8 august 21.00

„Valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 40-55 km/h), averse (2-8 l/mp și izolat peste 10-15 l/mp) și descărcări electrice”, a mai transmis Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 7 august, ora 10.00 – 8 august, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

În intervalul 8 august, ora 10.00 – 8 august, ora 21.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri cod galben și cod portocaliu de caniculă și vijelii puternice în România. Iată harta județelor vizate de avertizările emise de meteorologii ANM.

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