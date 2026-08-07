Cod portocaliu și cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării

Pentru ziua de vineri, 7 august, meteorologii au instituit un cod portocaliu de val de căldură persistent și intens în județele Arad și Timiș. În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Disconfortul termic va fi accentuat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 20… 22 de grade Celsius.

Harta județelor afectate de codul galben și codul portocaliu de caniculă din cursul zilei de vineri, 7 august 2026. Sursa foto: ANM.

Tot vineri, 7 august, între orele 10.30 și sâmbătă la ora 10.00, este valabil un cod galben de caniculă pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și centrul și nordul Crișanei. În aceste regiuni, maximele vor fi de 31… 37 de grade Celsius, iar minimele nu vor coborî sub 20… 24 de grade Celsius.

Cod portocaliu de vijelii în Moldova și Maramureș vineri, 7 august 2026

Instabilitatea atmosferică devine accentuată vineri, între orele 12.00 și 23.00. Un cod portocaliu de vijelii puternice vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, precum și nordul și nord-vestul Moldovei. Vântul va avea rafale de 70-90 km/h, se va semnala grindină de medii și mari dimensiuni (2-4 cm), iar cantitățile de apă vor atinge 25-40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Harta județelor vizate de codul portocaliu și galben de furtuni, vijelii și instabilitate atmosferica. Sursa foto: ANM.

În paralel, un cod galben de instabilitate va fi activ în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Olteniei și în majoritatea teritoriului Moldovei și Munteniei, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h. Tot pentru ziua de vineri, 7 august 2026, meteorologii ANM au emis mai multe avertizări Nowcasting pentru vijelii puternice, căderi de grindină și furtuni. În Transilvania, temperaturile vor coborî până la 13 grade Celsius.

Valul de căldură persistă și în cursul zilei de sâmbătă, 8 august, în Muntenia și Oltenia

Valul de căldură nu cedează complet nici în cursul zilei de sâmbătă, 8 august. ANM a emis un cod galben de caniculă valabil între orele 10.00 și 21.00 pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35… 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge din nou pragul critic de 80 de unități.

Harta județelor vizate de codul galben de caniculă anunțat de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie pentru sâmbătă, 8 august 2026. Sursa foto: ANM.

Meteorologii anunță vijelii și furtuni puternice în Oltenia, Muntenia și Nordul Transilvaniei

Tot sâmbătă, 8 august, între orele 12.00 și 21.00, un alt cod galben de instabilitate atmosferică va afecta cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele montane. Se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot atinge 30-50 l/mp la munte.

Harta județelor vizate de codul galben de furtuni și instabilitate atmosferică anunțat pentru sâmbătă, 8 august 2026. Sursa foto: ANM.

De asemenea, în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, vântul va prezenta intensificări temporare cu viteze de 40-60 km/h. Meteorologii menționează că aceste avertizări pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii prin mesaje de tip nowcasting.

Meteorologii ANM au emis prognoza pentru patru săptămâni. În intervalul 10 august 2026 – 6 septembrie 2026, ANM anunță temperaturi mai mari decât normalul perioadei și un nivel redus de precipitații.

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