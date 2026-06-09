11 localități din Tulcea, sub cod roșu de ploi, grindină și vijelii până la 14.30

Potrivit meteorologilor ANM, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70…80 km/h), grindină mare, peste 4 centimetri.

Avertizarea cod roşu de fenomene meteo periculoase vizează localităţile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

La această oră este în vigoare și o avertizare cod galben de vreme severă în 7 județe. Este vorba despre Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea şi Ialomiţa.

„În nordul şi nord-estul Munteniei, precum şi în nordul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul Munteniei şi al Dobrogei, în estul Olteniei şi sudul Moldovei.

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