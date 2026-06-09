Cod galben de ploi torențiale și grindină în Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea şi Ialomiţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben privind instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 23.00, în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea şi Ialomiţa.

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă marți, 9 iunie 2026. Sursa foto: ANM

„În nordul şi nord-estul Munteniei, precum şi în nordul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul Munteniei şi al Dobrogei, în estul Olteniei şi sudul Moldovei.

Vreme severă miercuri, în mai multe județe

O altă atenţionare cod galben va fi în vigoare miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, aceasta vizând tot instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

Astfel, în judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova şi în zona de munte a judeţelor Buzău şi Vrancea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi și grindină, miercuri, 10 iunie. Sursa foto: ANM

În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp. Conform specialiștilor ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul regiunilor din partea de sud şi est a ţării.

Furtuni și temperaturi de 29 de grade în București

În Bucureşti, marţi, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza şi seara când vor fi averse (în medie 5…10 l/mp), descărcări electrice şi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (35…45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

Miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza şi seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

Ieri, meteorologii ANM au emis prognoza pe regiuni până pe 21 iunie. Potrivit specialiștilor, vremea ar urma să se răcească începând de joi în toată țara și nu scăpăm de ploi și vijelii. De duminică însă, temperaturile ar urma să crească din nou.

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