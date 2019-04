Codin Maticiuc, binecunoscut personaj al lumii mondene din Capitală, a reacționat imediat pe Facebook atunci când a aflat că Răzvan Ciobanu a murit într-un accident de circulație, luni dimineață.

„RIP Răzvan Ciobanu

Pe Răzvan l-am văzut ultima dată la premiera filmului meu „Faci sau Taci„ dar nu am apucat sa vorbim. Acum când am aflat ca a murit l-am căutat pe Instagram și m-am simțit prost ca am văzut ca el ma urmărea și eu nu.

Nu fost apropiați dar l-am respectat și mi s-a părut tot timpul un om cu foarte mult bun simț și care făcea cinste comunității LGBT mai ales prin asumare.

Odihnește-te în pace, Răzvan.” a scris Codin Maticiuc.

