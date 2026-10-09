Tot mai mulți cetățeni ruși cu experiență militară trec pe ascuns frontiera în Finlanda, pentru a evita trimiterea pe frontul din Ucraina și obținerea azilului politic într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cine sunt rușii care trec frontiera nordică

Ruta nordică a devenit o opțiune intens căutată de bărbații care riscă să fie înrolați sau rechemați sub arme de către regimul de la Moscova.

Deși frontiera terestră dintre cele două state este închisă oficial de către autoritățile finlandeze din motive de securitate națională, fluxul solicitanților de azil care ajung în mod clandestin, prin zone împădurite și greu accesibile, nu s-a oprit, relatează Frankfurter Rundschau.

Persoanele care ajung la punctele de control sau care sunt depistate în proximitatea graniței de către patrulele finlandeze fac parte din categorii socio-profesionale diverse, însă un număr semnificativ dintre aceștia au un numitor comun: pregătirea militară anterioară.

Este vorba despre foști rezerviști, persoane care au efectuat stagiul militar obligatoriu în armata rusă sau chiar foști militari de carieră care refuză să mai participe la agresiunea militară împotriva Ucrainei.

Acești bărbați preferă să își asume riscurile mari legate de trecerea ilegală a frontierei de stat și de rigorile legilor rusești privind dezertarea, în loc să fie trimiși pe front. Odată ajunși pe teritoriul finlandez, aceștia predau documentele de identitate și solicită protecție internațională.

Această evoluție reprezintă o dublă amenințare pentru guvernul de la Helsinki. Polițiștii de frontieră au reținut zece persoane în șapte incidente separate în acest an, relatează canalul de știri finlandez Yle.

Patru dintre trecerile ilegale ale frontierei au avut loc în apropiere de Ilomantsi și Tuupovaara, în zona Joensuu. Regiunea din Karelia de Nord este slab populată, iar gardul de frontieră are doar 30 de kilometri lungime.

În sud-estul Finlandei, acesta se întinde pe 140 de kilometri. La începutul lunii septembrie, Finlanda a finalizat construcția unui gard la frontiera cu Rusia, lung de 200 de kilometri.

Dilemă de securitate la Helsinki

Potrivit colonelului Matti Pitkäniitty de la Poliția de Frontieră, un număr tot mai mare de persoane au studii militare. Este posibil ca acestea să încerce să scape de serviciul militar în Rusia.

Nu se exclude nici faptul că cei arestați să fi luptat pe frontul din Ucraina și să fi fost implicați în crime de război. Toți cei prinși trecând granița au fost arestați.

Serviciile de frontieră și cele de informații analizează fiecare caz în parte cu o atenție sporită, având în vedere potențialele riscuri legate de acțiuni de spionaj, sabotaj sau infiltrare, orchestrate de serviciile secrete ale Federației Ruse.

În același timp, legislația internațională și normele europene privind drepturile omului obligă statul finlandez să preia și să proceseze fiecare cerere de azil depusă pe teritoriul său.

Procedurile de verificare a trecutului solicitanților sunt extrem de riguroase, incluzând anchete detaliate pentru a stabili dacă vreunul dintre acești bărbați a fost implicat în crime de război sau în activități ilegale pe teritoriul altor state înainte de a părăsi Rusia.

Măsurile de supraveghere la granița estică a Finlandei rămân ridicate, iar autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape situația pentru a preveni încercările de trecere neautorizată și pentru a menține stabilitatea în regiune.

Putin acuză un „atac informațional”

Liderul rus Vladimir Putin a susținut recent că nu are acum niciun plan de mobilizare pentru războiul din Ucraina și a calificat declarațiile în acest sens drept o dezinformare înainte de alegerile parlamentare programate pe 18-20 septembrie, relatează AFP.

„În prezent nu există niciun scenariu care ar necesita o mobilizare”, a spus Putin în cadrul unei intervenții la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

Încă din iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a primit „informații clare” de la serviciile de informații precum că regimul de la Moscova pregătește „pentru toamnă un nou val de mobilizare”.