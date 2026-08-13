Presa de la Kiev relatează că „ofițerul rus” asasinat este de fapt comandantul singurului submarin al Ucrainei, Zaporijjia. Acesta este acuzat că și-a trădat țara și a trecut de partea Rusiei în timpul anexării Crimeei, în februarie-martie 2014.

Așa-zisul guvernator Mihail Razvojaev a declarat că o femeie a fost arestată sub suspiciunea de a fi comis asasinatul în numele serviciilor speciale ucrainene.

Razvojaev nu a dezvăluit nici identitatea persoanei ucis și nici pe cea a suspectei. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat însă că suspecta este cetățeană rusă.

Sevastopol. According to information from Russian channels Robert Mansurovich Shageev, an officer in the Ukrainian Navy and commander of the submarine "Zaporizhzhia" was killed.



In 2014, he transferred from the Ukrainian Navy to the Russian Navy. pic.twitter.com/tv9XyyekfF — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) August 13, 2026

În schimb, canalele de Telegram afiliate serviciilor rusești de securitate precizează că ofițerul ucis este căpitanul Robert Șageev (49 de ani). Acesta a fost ucis în urma exploziei unui dispozitiv explozibil amplasat într-un coș de gunoi al unui parc dintr-o zonă rezidențială.

Robert Șagheev, vizat în Ucraina de un dosar de trădare de patrie, a ocupat ultima dată funcția de comandant adjunct al Brigăzii a 4-a Submarine Separate a Flotei Ruse a Mării Negre.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene, Șagheev a fost implicat în lansarea unor atacuri cu rachete Kalibr împotriva infrastructurii civile și a clădirilor rezidențiale din Ucraina.

Pe de altă parte, Mihail Razvojaev a anunțat că patru pirotehniști și un agent de pază și-au pierdut viața la Sevastopol în cursul nopții trecute în timpul unei operațiuni de neutralizare a unui dispozitiv explozibil.

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