Comandantul-șef al NATO a expus „teoria victoriei” în cazul unui atac din partea Rusiei: „Vom zdrobi forțele inamice”

NATO va face în așa fel încât orice atac împotriva unuia dintre membrii săi să fie „complet inutil”, a dat asigurări, luni, comandantul suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, pe fondul creșterii amenințării rusești, relatează AFP.

NATO vrea să evite un război cu Rusia

Într-un discurs mult așteptat, Alexus Grynkewich a prezentat la Forumul de Securitate de la Varșovia „teoria victoriei” NATO în cazul unei atac direct din partea Rusiei.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta. Vom opri atacul și le vom refuza posibilitatea de a-și atinge obiectivele, oricare ar fi ele. Pe scurt, ne vom asigura că orice atac împotriva oricărui aliat să fie complet inutil”, a declarat comandantul american.

Alexus Grynkewich a estimat că o confruntare directă între NATO și Rusia nu este iminentă şi a dat asigurări că se face totul în vederea evitării acestui scenariu.

„Contribuim la evitarea conflictului formulându-ne în mod clar intenţiile defensive şi menţinând linii de comunicare deschise pentru a rezolva neînţelegerile şi a favoriza transparenţa”, a explicat el.

Agresorul va fi zdrobit

Tot mai multe servicii de informații din Europa avertizează că Rusia ia în considerare să distrugă NATO cu un atac direct, deși un astfel de atac rămâne improbabil pentru viitorul apropiat.

„Există un risc slab, dar tot mai mare ca Rusia să desfăşoare atacuri militare limitate împotriva unui stat membru NATO vecin cu Rusia”, a avertizat recent şeful contraspionajului militar danez Thomas Ahrenkiel.

„În acest caz, teoria mea despre victorie este simplă: vom bloca atacul inițial”, a subliniat generalul Grynkewich.

Dacă „atacul va continua, îl vom îndigui și vom împiedica inamicul să avanseze”, a afirmat el. În cele din urmă, în caz de necesitate, „vom zdrobi forțele inamice, precum și sistemul operațional de război desfășurat împotriva noastră”.

Rezerve în privința escaladării

Dar, a adăugat el, NATO nu va încerca să provoace o „escaladare”, într-o aparentă referire la riscul utilizării armelor nucleare de către Rusia. În cazul unui atac, „povara escaladării ar reveni în întregime agresorului; el, și numai el, ar suporta întreaga greutate morală, politică și strategică a deciziei de a face acest lucru”, a spus generalul Grynkewich.

Comandantul-șef Grynkewich a reiterat că NATO este o „alianță defensivă”, menită să descurajeze inamicii și să se apere, nu să lanseze agresiuni militare. Dar, a avertizat el, „nimeni nu ar trebui să confunde natura noastră defensivă cu slăbiciune sau lipsă de hotărâre”.

„Să nu existe nicio îndoială: dacă va veni războiul, vom bloca, vom înăbuși orice atac și apoi, dacă acesta nu va înceta, vom zdrobi forțele care ne agresează”, a rezumat el.

Această „teorie a victoriei” a fost expusă în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj clar regimului de la Moscova ca să pună capăt războiului său hibrid în zona gri, cu sabotaje şi amestecuri în țările care sprijină Ucraina în fața agresiunii militare ruse.

Atacurile hibride ale Rusiei sunt tot mai dese

Îngrijorările au crescut în ultimele luni pe măsură ce Kremlinul și-a intensificat atacurile în zona gri cu incendii la fabrici militare din Europa, sabotaje, incidente cu drone, cum a fost cel de pe aeroportul din Leipzig etc.

Întrebat despre atacurile hibride comise de ruși în Europa, generalul american a declarat că este crucial ca statele membre NATO să transmită Rusiei într-un mesaj „clar şi concis” care le sunt „liniile roşii".

NATO speră să descurajeze Rusia expunându-i de fiecare dată acțiunile ostile și promițând represalii, dintre care unele, potrivit Alianței, nu pot fi făcute publice.

NATO, al cărui rol principal este de a descuraja o invazie armată din partea Rusiei, depune eforturi considerabile ca să gestioneze aceste atacuri din zona gri în așa fel încât să nu degenereze într-un act de război.

Șeful NATO face apel la calm

Șeful civil al NATO, secretarul general Mark Rutte, le-a cerut recent statelor membre „rămână calme, să continue ca la fel ca înainte și să sprijine Ucraina”. „Nu trebuie să fim naivi (...) în ceea ce privește Rusia, dar suntem mai puternici, iar ei (Putin și acoliții săi - n.r.) știu asta”, a remarcat el.

Intensificarea atacurilor hibride ale Rusiei vine într-un moment de potențială vulnerabilitate pentru Europa, când administrația Trump intenționează să retragă trupe americane de pe bătrânul continent. Se așteaptă ca o decizie să fie anunțată până la sfârșitul acestui an.

Putin speră ca Trump să retragă trupe americane și ca atacurile sale să slăbească Europa