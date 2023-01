„Toate deciziile de sancțiuni în UE sunt luate de statele membre în unanimitate. Ele decid ce regim de sancțiuni avem atunci când îl impunem, în ce măsură”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Peter Stano, drept răspuns la sondajul Budapestei.

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat în repetate rânduri sancțiunile ca având un impact mai mare asupra economiilor europene decât ținta lor, în ciuda faptului că și-a folosit cu succes puterea de veto pentru a crea excepții și aprobat cele 9 pachete în vigoare.

Orban s-a asigurat că Ungaria va primi în continuare petrol rusesc prin conducte și a blocat adăugarea mai multor aliați ai lui Putin pe lista de sancțiuni, în special Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse. De asemenea, el a încheiat un nou acord de aprovizionare cu gigantul rus Gazprom, în ciuda angajamentul UE de a găsi furnizori alternativi.

„Statele membre revizuiesc în mod constant sancțiunile, văzând dacă trebuie să răspundem la escaladarea continuă a Rusiei în această agresiune ilegală împotriva Ucrainei prin încălcarea flagrantă a Cartei ONU și a dreptului internațional”, a spus Peter Stano.

„Sancțiunile sunt una dintre măsurile pe care le folosim pentru a reacționa la acest lucru, pentru că atacul împotriva Ucrainei este un atac împotriva noastră, împotriva valorilor noastre. Și când vom lua o decizie cu privire la (următorul) pachet sau modificarea pachetelor existente, aceasta va fi o decizie pe care 27 de state membre o vor lua în unanimitate”, a adăugat el.

Chestionarul pe care oamenii au fost rugați să-l completeze a fost descris anterior ca fiind înșelător, cu sancțiuni descrise întotdeauna drept „sancțiuni Bruxelles” sau emanate de „liderii de la Bruxelles”, în ciuda faptului că au fost aprobate de toate cele 27 de țări ale UE, inclusiv Ungaria.

De asemenea, cetățenilor maghiari li s-a cerut să-și dea opinia cu privire la posibilele sancțiuni pentru aprovizionarea cu gaze naturale și combustibil nuclear, despre care chestionarul a susținut că au condus deja la prețuri mai mari la energie.

Balázs Orbán, directorul politic al lui Viktor Orbán, a spus totuși că „rezultatele vorbesc de la sine”. „Bruxellesul trebuie să-și revizuiască politica de sancțiuni și să găsească o nouă strategie. Avem nevoie de pace, și nu de noi sancțiuni”, a adăugat el.

Hungary?? is first in the EU to ask citizens their view on sanctions.



❗The results speak for themselves: 97% reject Brussels' misguided sanctions.



Brussels must review its sanctions policy and find a new strategy. We need peace, and not new sanctions! pic.twitter.com/NpHPBAogjr