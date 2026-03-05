Reamintim, prețul carburanților a crescut două zile la rând, deși stocurile actuale sunt produse anterior, în baza cotațiilor mult mai mici de pe bursele de mărfuri.

Ministrul Energiei a cerut intervenția

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să verifice majorările de prețuri.

„Verificăm evoluțiile prețurilor carburanților și comportamentul comercial al companiilor active pe această piață. Făcând parte dintr-o piață europeană interconectată, este firesc ca dinamica prețurilor din România să fie corelată cu cea din alte state. Până în prezent, nu există riscul unui deficit de carburanți, însă, dacă în alte zone prețurile vor fi mai mari, comercianții ar putea decide să direcționeze o parte din vânzări către acele piețe”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru Libertatea.

„Astfel, verificăm ca operatorii să nu profite de această situație și să crească prețurile suplimentar, în mod nejustificat, comparativ cu ale state”

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

Spectrul carburanților de 10 lei pe litru

Chiar dacă stocurile actuale sunt realizate în baza prețurilor anterioare, experții au avertizat că în țara noastră combustibilii ar putea trece de 10 lei pe litru, mai ales dacă războiul se prelungește.

Libertatea a scris însă că statul are o serie de instrumente pentru a menține prețurile: scăderea temporară a accizelor, plafonarea prețurilor sau a adaosurilor comerciale.

Peste 50% din prețul unui litru de carburant comercializat în țara noastră este reprezentat de taxe, mai precis accize și TVA.

După ce se scumpesc carburanții, următorul pas este scumpirea alimentelor la raft, acestea fiind în cea mai mare parte importate, companiile având costuri logistice mai mari.

Premierul Ilie Bolojan a spus însă că Executivul are pârghii limitate, iar autoritățile speră la deblocarea situației din strâmtoarea Ormuz. Prin aceasta circulă un sfert din livrările mondiale de petrol și gaze.

