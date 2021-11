Mulțimea s-a adunat chiar în locul în care, în urmă cu 60 de ani, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald Kennedy a fost împușcat mortal. Oamenii au venit cu scaune pliante, pancarte și tricouri inscipționate „Trump-Kennedy 2024”

JUST IN: There is a massive crowd of QAnon believers right now at Dealey Plaza in downtown Dallas who believe that JFK Jr. didn't actually die in 1999 and he will reveal himself today as a Trump supporter. (h/t @stevanzetti) pic.twitter.com/cedvPfkhjn