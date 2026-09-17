Un băiat român de 9 ani, prins conducând o mașină de lux în Marsilia. Tatăl îi „dădea lecții” de șofat

Un incident șocant a avut loc pe 11 septembrie 2026, pe Avenue du Prado din Marsilia, Franța, când polițiștii au descoperit un copil român de doar 9 ani la volanul unei mașini de lux, conform publicației La Provence. Băiatul era ghidat de tatăl său, un cetățean român de 53 de ani, aflat pe scaunul din dreapta, ținând în brațe un alt copil mai mic.

Echipajul Brigăzii Departamentale de Motociclete și Siguranță Rutieră (BMSRD), aflat în patrulare în arondismentul 8, a observat vehiculul cu număr de înmatriculare românesc deplasându-se haotic, lovind în mod repetat mașinile parcate.

„Am reușit să evităm o coliziune gravă pe o stradă aglomerată”, au declarat polițiștii. Oprind mașina, aceștia au constatat cu stupoare că băiatul de la volan nu purta centura de siguranță și se sprijinea de volan pentru a ajunge la pedale.

Tatăl copilului, care aparent îi oferea acestuia lecții de condus, dirijându-l cu o mână, a fost reținut pe loc. În buzunarul portierei, polițiștii au descoperit și un briceag.

Ulterior, bărbatul a fost eliberat, dar chemat din nou la audieri și pus oficial sub acuzare pentru conducerea unui vehicul fără permis, complicitate și instigare la săvârșirea infracțiunii.