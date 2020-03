De Flavius Toader,

Imaginea impresionantei caravane kaki, difuzată de mass media italiene, este o dovadă în plus a modului în care pandemia de coronavirus a lovit provincia Bergamo, cea mai afectată din regiunea Lombardia, cu circa 55 de decese zilnice.

In the city of #Bergamo in #Italy (population 122,000) so many die of #COVID19 that the Italian @Esercito has been called in to collect the bodies. Last night's convoy, filmed in Via Borgo Palazzo, was 11 trucks. pic.twitter.com/EQMBLih7wB — Thomas C. Theiner (@noclador) March 19, 2020

Coşciugele, distribuite în numeroase camioane ale armatei italiene, au străbătut oraşul, de la cimitirul local şi până la autostradă, având ca destinaţie circa 10 municipii din Italia.

Potrivit cotidianului local L’Eco di Bergamo, vehiculele militare au scos circa 60 de sicrie pentru a incinera cadavrele în crematorii din mai multe municipii care s-au oferit să facă acest lucru. Jumătate dintre coşciuge au fost duse în Modena, care permite incinerările în cimitirul din oraş, potrivit unui acord încheiat între Prefectură şi autorităţile sanitare.

Camioanele armatei au transportat sicrie şi în municipii precum Acqui Terme, Brescia, Cervignando del Friuli, Parma, Piacenza şi Rimini.

Odată efectuate incinerările, cenuşa va fi transportată din nou la Bergamo, locul de baştină al defuncţilor.

Primarul Bergamo, Giorgio Gori, a mulţumit localităţilor care s-au oferit să ajute. „Într-un moment tragic, colaborarea şi apropierea voastră sunt nepreţuite”, a scris Gori, care a anunţat că cimitirul local nu mai poate gestiona numărul mare de incinerări, dat fiind că majoritatea familiilor defuncţilor au ales această modalitate.

De marţi până miercuri, pandemia a ucis 475 de oameni în Italia, cel mai grav bilanţ înregistrat într-o zi într-o singură ţară, conform bilanţului oficial difuzat miercuri.

În total aproape 3000 de oameni au murit în Italia din cauza noului virus, bilanţ apropiat de cel din China, de unde a plecat pandemia, cu peste 3200 de morţi.

