„Felicitări statului român pentru prea puţinul ajutor. Foarte costisitor. 450 de euro pentru un bilet de avion”, a declarat o femeie, pentru Observator News.

Cei repatriaţi au relatat clipele terifiante trăite în cele trei zile de coşmar.

„Nu pot să vă explic. Să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi”, a spus un bărbat.

„E mai rău decât ce se dă la televizor. Mult mai rău. Cădeau bombele nonstop”, a adăugat acesta.

Drumul cu autocarul spre Cairo, orele de aşteptare interminabile la vamă şi teama că nu vor prinde avionul la timp au lăsat urme adânci.

Românii au fost nevoiţi să plătească biletele pentru cursele Tarom.

Un bărbat a explicat procesul: „Ne-au şi spus, cei de la Tarom: «Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont. În momentul când i-am primit, vă dăm confirmarea că vine avionul»”.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat: „Nu există nicio ţară care să asigure repatriere integral gratuită pentru toate zecile de mii de europeni care sunt acum în Orientul Mijlociu”.

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt MAE, spune că oamenii au tot dreptul să critice limitele acţiunii ministerului. Însă, este efectiv ceea ce zice legea, potrivit News.

„Am făcut tot ce se poate pentru fiecare dintre cetăţenii români şi vom continua să facem acest lucru”, a subliniat el.

Situaţia rămâne complicată pentru mii de români blocaţi în Orientul Mijlociu.

În Emiratele Arabe Unite se află 14.000 de români. Nu există o estimare exactă a celor care doresc să se întoarcă acasă.

Cei care au terminat sejururile sunt nevoiţi să îşi plătească cazarea. Spaţiul aerian rămâne deschis în Egipt, Iordania, Oman, dar legăturile de întoarcere prin Orient sunt blocate pentru mii de români aflaţi în Indonezia, Cambodgia şi Thailanda.

Românii surprinşi de război în Abu Dhabi nu au găsit încă o soluţie pentru a părăsi zona.

Cezar Dumitru, blogger-ul cunoscut pe internet drept “Imperator”, a subliniat că „biletele se plătesc, zborul nu este gratis!”, referindu-se la zborurile de repatriere efectuate de Tarom.

În mijlocul conflictului se află şi zeci de elevi români.

