Cât costă un litru de benzină și motorină, joi, 1 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Un singur lanț mare de alimentare din București a scăzut prețul la benzină, joi, 1 octombrie 2026. Este vorba despre Lukoil, care ieri a ieftinit ușor motorina.

Azi, stațiile Lukoil au micșorat prețul la benzina standard cu 2 bani, astfel că ea a ajuns să coste 10,05 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard costă în București 9,99 de lei/l, iar motorina se vinde cu minimul de 10,91 de lei/l.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, joi, 1 octombrie 2026

Prețul benzinei standard în București este la minimul de 9,99 lei/l, același din 24 septembrie, și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 9,99 de lei/litru, neschimbat din 25 septembrie.

Lukoil comercializează benzina cu 10,03 lei/l, de la 10,05 lei/l, costul de vineri (o scădere cu 0,02 lei).

Rompetrol afișează un preț de 10,05 lei/l pentru carburant, la fel ca miercuri.

OMV menține benzina, joi, 1 octombrie 2026, la 10,05 lei/l, costul din 25 septembrie.

Și stațiile Mol vând carburantul cu 10,05 lei/l, același preț din 25 septembrie.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante de din 24 septembrie.

Cât costă motorina în București, joi, 1 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, la fel ca ieri.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard joi, 1 octombrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

De asemenea, stațiile Mol mențin trendul și păstrează costul la 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă 10,88 lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, carburantul este 10,91 de lei/litru, la fel din 23 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 1 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, preț menținut din 22 septembrie, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.