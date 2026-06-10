Mandatul de arestare, menținut de judecători

„În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunțată de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș în dosarul nr. 2285/102/2026. Menține încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”, se precizează în hotărârea instanței.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, ancheta împotriva lui Cristian Pomohaci este coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

În urma unei percheziții la locuința artistului din Târgu Mureș, anchetatorii au descoperit o cantitate neprecizată de drog de mare risc, 3 CMC, și aproape 2 milioane de euro în diverse valute.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 și 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală și viol săvârșit asupra unui minor) ar fi procurat, deținut și pus la dispoziția mai multor persoane, pentru consum, diferite cantități de drog de mare risc, sub formă de substanțe cristaline”, a transmis IPJ Mureș într-un comunicat anterior.

Mandat și pentru acuzații de viol asupra unui minor

Pe lângă dosarul de trafic de droguri, Cristian Pomohaci este cercetat și pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Tribunalul Mureș a amânat miercuri, pentru o zi, pronunțarea asupra unei noi contestații depuse de artist împotriva mandatului de arestare preventivă de 30 de zile emis în acest al doilea dosar.

Deciziile instanței vin pe fondul acuzațiilor multiple și al descoperirilor din anchetele în desfășurare, care aduc în prim-plan aspecte grave legate de implicarea lui Cristian Pomohaci în fapte de o gravitate majoră.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat de acuzații similare. Fostul preot a fost caterisit în anul 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Dosarul deschis la acel moment a fost ulterior clasat.

El a mai fost acuzat în anul 2019 și de evaziune fiscală și a continuat să practice meseria de preot, fiind chiar filmat în timpul unei slujbe de „exorcizare”.

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