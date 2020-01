De Daria Maria Diaconu,

„O să vă spun ceva ce n-am mai spus până acum în mod public: și eu mă întreb, uneori, dacă nu e vina mea cumva că nu am încă o familie. Mă întreb însă și în ce măsură o familie are nevoie neapărat de un act scris. În condițiile în care căsătoria în ziua de azi nu mai e ce-a fost odată. Adică se produce și din multe alte rațiuni decât dragostea, și rezistă, când rezistă, mai curând din inerție sau din motive care țin de eternii bani”, spunea Cristina Țopescu în interviul pentru Formula AS.



Fosta jurnalistă susținea că încrederea în căsnicie i-a fost zdruncinată încă de pe vremea când era copil, din cauza divorțului părinților.

„Pe urmă, încrederea mea în căsnicie a fost zdruncinată de copil, când oamenii pe care-i iubeam cel mai mult s-au despărțit, deși se iubiseră atât de mult, deși eu îi iubeam și îmi doream să cresc cu amândoi lângă mine. Mă mai întreb în ce măsură căsătoria mai este azi un garant al iubirii. Dacă nu cumva o anulează! Ca orice femeie, am trăit povești frumoase, complicate, am avut și o mare iubire. Am ajuns însă la concluzia (iată, măcar aici cred că am devenit mai înțeleaptă) că iubirea nu poate rezista și nu poate căpăta adâncimi imune la trecerea timpului, decât atunci când omul cu care îți împarți viață e din același aluat cu ține, dar are alte defecte decât ale tale. Dacă ele coincid, mă tem că relația e pecetluită. Relația dintre un bărbat și o femeie e atât de complexă, atât de delicată și de fragilă… În ritmul nebun în care trăim, uităm sau nu mai putem, pur și simplu, să avem răbdare, tolerantă și tact într-o relație de iubire. Dacă peste iubire nu vin toate astea, iubirea se pierde sau, chiar dacă nu se pierde, nu poate rezistă înlăuntrul unei casnicii. Mă întreb uneori dacă nu cumva oferind atâta dragoste în jur, așa cum mă pricep eu, în sufletul meu mai e loc acum de dragostea față de un om, un singur om. Mă întreb și dacă el ar fi dispus să mă împartă cu atâtea alte ființe care au nevoie de mine”, explica ea.

Fosta jurnașlistă încheia afirmând că numai oamenii pueternici pot trăi și singuri.

” Poate că în sufletul meu nu mai e loc acum de altă iubire, nu stiu… poate că încă nu a venit momentul sau poate că ăsta e planul lui Dumnezeu cu mine. Poate că menirea mea e alta, poate că fericirea personală nu mi-e hărăzită în viata asta, sau poate că da. Eu nu mă rog ca Dumnezeu să-mi dea ceva anume, ci doar ce crede El de cuviință. Sunt de puțin timp singură, dar faptul că nu m-am simțit în stare să rămân într-o relație pentru tot restul vietii, că exigențele mele sunt atât de multe, nu știu încă dacă e din vina mea sau dacă așa trebuie să se întâmple. Mă mai consolez uneori cu gândul că – se spune – numai oamenii puternici pot trăi și singuri. Ei nu fac compromisuri, nu se resemneaza în relații mediocre și preferă să înfrunte singurătatea, iubind în continuare oamenii și sperând că, dacă le e sortit, vor gasi în cele din urmă omul langa care să rămână cu tot sufletul până in ultima clipă. Le doresc asta tuturor oamenilor, și îmi doresc și mie! Deciziile astea s-ar putea să se ia, însa, în altă parte. „, încheia ea.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

„Cristina Țopescu nu avea urme de violență pe trup, dar numai autopsia care se va realiza luni va arăta cauza morții”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.







