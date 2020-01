De Cristian Anton,

„Alegerile anticipate sunt gândite, după părerea mea, corect în această Constituţie. Sunt gândite ca ultimă soluţie.

Când pică un guvern şi când din pricina unei instabilităţi parlamentare şi unui dezechilibru de forţe, nu se poate numi un prim-ministru care să reziste, care să fie aprobat în Parlament”, a declarat gazetarul pentru sursa citată.

Deci este o măsură logică, pentru oameni de bun simţ. Şi ea este utilizată acum de nesimţiţi, de oameni care vor să facă o combinageală, o tejghetăreală de colţul mesei cu anticipatele astea. Cristian Tudor Popescu:

CTP opinează că ”alegerile anticipate sunt un mijloc, nu un scop în sine. Aşa sunt ele gândite şi bine sunt gândite în Constituţie.

Sunt un mijloc de a debloca o situaţie de dezechilibru politic care se perpetuează şi îi pui capăt prin alegeri anticipate”.

Potrivit acestuia, ”acum ele au devenit un scop în sine, avem nevoie de anticipate ca să eliminăm PSD-ul din Parlament. Ăsta e un scop, e scopul alegerilor anticipate.

Şi Guvernul este cel care duce eventual lucrurile spre alegeri anticipate. Iar nu este în regulă. Alegerile anticipate reprezintă un gest politic. Care-i treaba guvernului? Să guverneze, nu să se ocupe cu manevre politice care privesc parlamentul”.

Recomandări Explicaţiile uluitoare ale lui Dincă din rechizitoriul DIICOT. Cum susţine el că a aflat numărul de telefon al bunicului Luizei

Popescu: ”Nu știu de ce sunt așa de siguri că vor elimina PSD”

„După părerea mea, un parlament obţinut prin alegeri anticipate forţate în acest mod combinagist cu tertipuri, cu înţelegeri subterane nu poate să ducă la un rezultat bun în clipa de faţă, după părerea mea”, a mai spus CTP.

”Eu nu ştiu de ce sunt aşa de siguri că vor elimina PSD prin aceste alegeri anticipate. Alegerile anticipate se pot produce peste nişte luni de zile, cinci-şase luni, în cinci şase luni de zile se pot întâmpla multe.

USR, de pildă, are vreun interes, ce interes mai are USR la alegeri anticipate? Are 13% acum şi nu văd nicio perspectivă de creştere”, a completat gazetarul.

CTP: ”Klaus Iohannis e implicat, dar nu vrea să se murdărească pe costum”

În ceea ce îl priveşte pe preşedintele Klaus Iohannis, Cristian Tudor Popescu spune:

„Este implicat, dar nu doreşte să se murdărească pe costum. Aţi văzut, alocaţiile le-a promulgat, nicio problemă, şi le-a trimis în cârca guvernului.

A mai promulgat şi legea recursului compensatoriu, domnul preşedinte, tot aşa, fără să o trimită cuiva. Şi după aceea nu a ştiut să justifice de ce în celebra emisiune, în sfârşit”.

GSP.RO Soția lui Nicolae Dobrin: „M-au călcat în picioare, am fost aruncată în stradă cu copiii”

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2020. Fecioarele au o zi în care răbdare se epuizează