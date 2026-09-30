Un bărbat de 29 de ani din Salzburg, Austria, este acuzat că a furat 54.000 de litri de motorină folosind un card de combustibil sustras de la o firmă croată. Prejudiciul estimat este de 68.000 de euro, relatează Kronen Zeitung.

Un bărbat de 29 de ani, rezident în Salzburg și de origine sârbă, este acuzat de furt, după ce ar fi sustras 54.000 de litri de motorină folosind un card de combustibil furat aparținând unei companii de transport din Croația.

Bărbatul a utilizat cardul pentru a furniza motorină la preț redus, doar un euro pe litru.

O schemă de fraudă bine pusă la punct

Conform procurorilor, tânărul a pus mâna pe cardul de combustibil în septembrie 2025, în condiții încă neclare.

Acesta a transformat frauda într-o afacere profitabilă: clienții îl contactau, iar el îi îndemna să meargă la o anumită benzinărie din Salzburg pentru a-și alimenta vehiculele la prețuri mult sub nivelul pieței.

În unele cazuri, aceștia veneau chiar cu canistre pentru a-și face provizii de combustibil ieftin.

Prejudiciu de 68.000 de euro

Procurorii susțin că, între septembrie 2025 și ianuarie 2026, bărbatul ar fi alimentat în mod fraudulos de 136 de ori, acumulând un prejudiciu total de 68.000 de euro pentru firma de transport croată.

Motorina era achitată de companie prin facturi emise ulterior de benzinărie.

Inculpatul, care nu are antecedente penale, va apărea în fața Tribunalului Regional din Salzburg, fiind acuzat de fraudă și falsificare de documente. În cazul unei condamnări, tânărul riscă o pedeapsă severă.

Creșterea prețurilor la carburanți

Cazul vine într-un moment în care costurile pentru combustibil au crescut semnificativ în întreaga Europă.

Crizele geopolitice, capacitatea limitată a rafinăriilor și creșterea costurilor de transport au dus la majorarea prețurilor, iar taxele și accizele suplimentare contribuie și ele la scumpiri.