Susține Susține

CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
Comentează
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat marți, 29 septembrie, la B1TV, că „ceea ce a dus la arestarea lui Georgescu este o convergență tacită între PSD și AUR”

Cuprins:

Cristian Tudor Popescu: „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu, îl consideră nebun”

CTP a susținut că ambele formațiuni au interesul ca Georgescu să ajungă în închisoare și că soarta lui depinde de o eventuală înțelegere PSD-AUR, caz în care, crede gazetarul, Georgescu ar putea fi eliberat,

„Săptămâna trecută, cred, spuneam că soarta lui Călin Georgescu depinde de înțelegerea încă neperfectată între PSD și AUR. Atunci când se va realiza această înțelegere, domnul Călin Georgescu va putea fi scos și din adâncurile unui beci mai mai sinistru decât arestul domnesc. Va putea fi scos, dacă există această înțelegere. Acum, ceea ce a dus la arestarea domnului Georgescu este o convergență tacită între PSD și AUR. Pentru ambele formațiuni este bine ca domnul Georgescu să intre în pușcărie. Domnul Georgescu, am spus de la început, nu este o creatură a PSD-ului. De aceea a și fost blocat atunci, în alegerile din 2024, de Curtea PSD-istă Constituțională”, a susținut CTP.

El crede că George Simion și AUR și-ar dori ca Georgescu să primească o condamnare îndelungată. În acest scenariu, afirmă Cristian Tudor Popescu, alegătorii lui Călin Georgescu s-ar putea orienta către Simion și AUR.

„Pe de altă parte, dorința nemărturisită, dar arzătoare a lui Simion și AUR este ca domnul Georgescu să intre în pușcărie pe un termen foarte lung pentru că, în felul acesta, AUR îl va zeifica, îi va face tot felul de manifestații, de protest, «Free CG», «Free Călin Georgescu». După aceea va veni situația pentru cine votează votanții lui Călin Georgescu. Că el e în pușcărie. Păi, pentru cine să voteze dacă nu pentru domnul Simion și AUR care se luptă, se zbat ca domnul Georgescu, martirul neamului, să fie liber?”, a punctat gazetarul.

„Și în felul acesta ar fi o combinație perfectă pentru AUR să-i ia voturile lui Georgescu sau, mă rog, o parte considerabilă dintre ele, în același timp satisfăcându-și sentimentul ascuns de dispreț față de Georgescu”, a completat Cristian Tudor Popescu.

El a adăugat că „Simion îl disprețuiește profund” pe Călin Georgescu și a susținut că are informații că liderul AUR îl consideră pe fostul candidat la prezidențiale „oarecum nebun”.

„Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu. Eu am niște informații în această direcție, nu le pot proba. Ce știu este că îl disprețuiește, dar vă pot da și informația că îl consideră oarecum nebun pe domnul Georgescu. Asta este ce se întâmplă acum. De aceea, cred că nu e cineva, sper, în țara asta care își imaginează că, pe considerente juridice și morale, domnul Georgescu a fost acum arestat. El trebuia arestat de atunci, de când cu lovitura de stat. Și trebuia arestat pentru tentativă de lovitură de stat, pentru propagandă legionară și așa mai departe”, a afirmat CTP.

„Și mai bine pentru AUR ar fi dacă domnul Georgescu ar deceda, într-un fel sau altul. I-ar face niște funeralii ca lui Moța și Marin, legionarii care s-au întors morți din Spania. Și din nou ar câștiga... Noi suntem urmașii lui, noi îi vom cinsti memoria. Votați-ne! Deci, domnul Georgescu, în clipa de față, nu prea are o susținere din partea nimănui, cu excepția unei părți din populație. Să vedem câtă mai este”, a conchis gazetarul.

Reamintim că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, așa cum a cerut DIICOT, care inițial l-a reținut pentru 24 de ore. Atunci a fost prima dată când Călin Georgescu a purtat cătușe.

Pe 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut 24 de ore de DIICOT. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Pe 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut 24 de ore de DIICOT. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Foarte important, CAB a întors acum decizia Tribunalului București, care stabilise în primă instanță ca Georgescu să nu fie arestat preventiv, ci doar plasat sub control judiciar.

După verdictul CAB, Georgescu a fost preluat de poliţişti de la locuinţa sa din Mogoşoaia, a fost din nou încătuşat și dus în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a stat și în noaptea de 21/22 septembrie.

Trebuie menționat că stenogramele procurorilor DIICOT, conținute în referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă a lui Georgescu, au devoalat o convorbire între fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen. „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”, a spus Georgescu, potrivit interceptărilor DIICOT.

Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată în două dosare: acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat

Reamintim că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, mercenarul Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, câștigate de Nicușor Dan în turul doi, contracandidat fiind George Simion.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în al doilea dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale alături de Horațiu Potra. Mai exact, a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat atunci de Libertatea, descria mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Potra și Georgescu ar fi lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale”, „punând în pericol siguranța națională”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Criză politică PNL - Partidul National Liberal PSD - Partidul Social Democrat AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor Curtea de Apel București DIICOT Cristian Tudor Popescu Călin Georgescu George Simion
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Unica.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Gsp.ro
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Airbus A220-300 are o capacitate de 120 -160 de pasageri și autonomie de până la 6.300 kilometri. Foto: Hepta
Știri România
22:45
O companie aeriană românească anunță că suspendă operarea avioanelor Airbus A220-300. Ce se întâmplă cu zborurile programate
O dronă de război
Știri România
21:42
Drona prăbușită în Brăila a avut încărcătură explozivă și s-a detonat la impactul cu solul, anunță MApN
Parteneri
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Adevarul.ro
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Prima decizie luată de Gică Hagi după umilința cu Bosnia! Ce s-a întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia
Fanatik.ro
Prima decizie luată de Gică Hagi după umilința cu Bosnia! Ce s-a întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Mihaela Bilic | Foto: Facebook
Stiri Mondene
17:48
Cum arată casa pe care Mihaela Bilic a construit-o în doi ani lângă pădure: „Cu fața spre Valea Rea”. Imaginile postate de medicul nutriționist
Theo Rose
Stiri Mondene
17:24
Theo Rose și Anghel Damian, mesaje de dragoste la 2 ani de la nuntă. Ce s-a întâmplat în ziua cununiei: „Era stare de alertă”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează
Observatornews.ro
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Bosniacii au văzut conferința lui Hagi și au rămas marcați: „Vom ține minte aceste cuvinte pentru mult timp”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax.ro
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Politică
22:16
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Radu Miruță a venit cu trei generali la audierile din comisiile parlamentare și a fost acuzat că i s-au „șoptit” răspunsuri. Foto: Hepta
Politică
19:09
De ce au fost cadre militare în Parlament la audierea ministrului Radu Miruță pentru Guvernul Mureșan: „De obicei”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„Îți aduci aminte prima voastră interacțiune?” Simona Halep a vorbit despre relația care i-a schimbat viața
Fanatik.ro
„Îți aduci aminte prima voastră interacțiune?” Simona Halep a vorbit despre relația care i-a schimbat viața
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri România
23:23
Daniel Băluță vrea patrule stradale în Tineretului pentru a descuraja consumul de droguri și violențele dintre blocuri
Sănătate și Fitness
23:17
Ce se întâmplă cu intestinele tale când mănânci banane în fiecare zi? Acestea sunt efectele
Alte sporturi
23:16
Marea finală a Campionatului Național de Drift va avea loc în Piața Constituției
Știri Externe
23:01
„Falsa banană”, planta din Africa care ar putea salva omenirea de foamete în plină criză climatică
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
17:50
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune
Analiză
Știri România
18:30
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Lifestyle
21:50
Horoscop 30 septembrie 2026. Peștii încep o etapă în care vor avea ocazia să înțeleagă de ce au nevoie de această călătorie
Stiri Mondene
10:40
Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum
Colesterol sub control
Sănătate și Fitness
20:39
Ucigașul tăcut din sângele românilor:150.000 de oameni mor anual din cauze cardiovasculare. „Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!”
ECG gratuit in farmacii
Sănătate și Fitness
17:23
S-a lansat „Laboratorul Inimii”, proiectul care duce ECG-ul gratuit direct în farmacii și comunități
Un truc ingenios dezvăluit de creatoarea de conținut Kerry Whelpdale poate transforma curățarea paravanului de duș într-o sarcină mult mai ușoară.
Lifestyle
17:05
Obiectul banal din bucătărie care face minuni pe paravanul de duș. Cum scapi de petele de calcar
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Lifestyle
17:05
Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională
Luna în creștere răsare în spatele unor oameni aflați aproape de vârful lui Arthur's Seat din Parcul Holyrood, Edinburgh. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
16:37
O rocă de 60 km descoperită pe fața ascunsă a Lunii rezolvă un mister de miliarde de ani
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Obuzierul K9 Tunetul este considerat unul dintre cele mai performante și fiabile sisteme de artilerie de mare calibru din lume. Foto: Profimedia
Știri România
21:33
Primele obuziere K9 Tunetul au sosit în România. Ce pot face blindatele sud-coreene de peste 4 miliarde de lei
Un magazin Lidl modern este surprins din exterior, cu intrarea largă și logo-ul vizibil deasupra ușilor automate. În fața clădirii se află parcarea și zona pentru cărucioare, sugerând acces facil pentru clienți.
Știri România
21:05
Produsul viral în toată Europa ajunge în magazinele Lidl din România. Se va găsi în ediție limitată
Calin Georgescu in fata sustinatorilor sai, dupa ce a primit control judiciar in loc de arest preventiv. Foto: Vlad Chirea / Libertatea
Știri România
20:31
Gestul pe care Călin Georgescu a vrut să-l facă, dar a fost împiedicat de polițiști când a fost preluat și dus la Arestul Capitalei
Cât câștigă un român in Irlanda ca muncitor necalificat. Sursă foto: Captură video/ Youtube/ Gigi Cristea-De la zero.
Știri România
19:21
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Poluare Bucureşti
Opinii
09:00
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
07:00
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu