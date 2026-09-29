Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat marți, 29 septembrie, la B1TV, că „ceea ce a dus la arestarea lui Georgescu este o convergență tacită între PSD și AUR”

Cristian Tudor Popescu: „Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu, îl consideră nebun”

CTP a susținut că ambele formațiuni au interesul ca Georgescu să ajungă în închisoare și că soarta lui depinde de o eventuală înțelegere PSD-AUR, caz în care, crede gazetarul, Georgescu ar putea fi eliberat,

„Săptămâna trecută, cred, spuneam că soarta lui Călin Georgescu depinde de înțelegerea încă neperfectată între PSD și AUR. Atunci când se va realiza această înțelegere, domnul Călin Georgescu va putea fi scos și din adâncurile unui beci mai mai sinistru decât arestul domnesc. Va putea fi scos, dacă există această înțelegere. Acum, ceea ce a dus la arestarea domnului Georgescu este o convergență tacită între PSD și AUR. Pentru ambele formațiuni este bine ca domnul Georgescu să intre în pușcărie. Domnul Georgescu, am spus de la început, nu este o creatură a PSD-ului. De aceea a și fost blocat atunci, în alegerile din 2024, de Curtea PSD-istă Constituțională”, a susținut CTP.

El crede că George Simion și AUR și-ar dori ca Georgescu să primească o condamnare îndelungată. În acest scenariu, afirmă Cristian Tudor Popescu, alegătorii lui Călin Georgescu s-ar putea orienta către Simion și AUR.

„Pe de altă parte, dorința nemărturisită, dar arzătoare a lui Simion și AUR este ca domnul Georgescu să intre în pușcărie pe un termen foarte lung pentru că, în felul acesta, AUR îl va zeifica, îi va face tot felul de manifestații, de protest, «Free CG», «Free Călin Georgescu». După aceea va veni situația pentru cine votează votanții lui Călin Georgescu. Că el e în pușcărie. Păi, pentru cine să voteze dacă nu pentru domnul Simion și AUR care se luptă, se zbat ca domnul Georgescu, martirul neamului, să fie liber?”, a punctat gazetarul.

„Și în felul acesta ar fi o combinație perfectă pentru AUR să-i ia voturile lui Georgescu sau, mă rog, o parte considerabilă dintre ele, în același timp satisfăcându-și sentimentul ascuns de dispreț față de Georgescu”, a completat Cristian Tudor Popescu.

El a adăugat că „Simion îl disprețuiește profund” pe Călin Georgescu și a susținut că are informații că liderul AUR îl consideră pe fostul candidat la prezidențiale „oarecum nebun”.

„Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu. Eu am niște informații în această direcție, nu le pot proba. Ce știu este că îl disprețuiește, dar vă pot da și informația că îl consideră oarecum nebun pe domnul Georgescu. Asta este ce se întâmplă acum. De aceea, cred că nu e cineva, sper, în țara asta care își imaginează că, pe considerente juridice și morale, domnul Georgescu a fost acum arestat. El trebuia arestat de atunci, de când cu lovitura de stat. Și trebuia arestat pentru tentativă de lovitură de stat, pentru propagandă legionară și așa mai departe”, a afirmat CTP.

„Și mai bine pentru AUR ar fi dacă domnul Georgescu ar deceda, într-un fel sau altul. I-ar face niște funeralii ca lui Moța și Marin, legionarii care s-au întors morți din Spania. Și din nou ar câștiga... Noi suntem urmașii lui, noi îi vom cinsti memoria. Votați-ne! Deci, domnul Georgescu, în clipa de față, nu prea are o susținere din partea nimănui, cu excepția unei părți din populație. Să vedem câtă mai este”, a conchis gazetarul.

Reamintim că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, așa cum a cerut DIICOT, care inițial l-a reținut pentru 24 de ore. Atunci a fost prima dată când Călin Georgescu a purtat cătușe.

Pe 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut 24 de ore de DIICOT. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Foarte important, CAB a întors acum decizia Tribunalului București, care stabilise în primă instanță ca Georgescu să nu fie arestat preventiv, ci doar plasat sub control judiciar.

După verdictul CAB, Georgescu a fost preluat de poliţişti de la locuinţa sa din Mogoşoaia, a fost din nou încătuşat și dus în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a stat și în noaptea de 21/22 septembrie.

Trebuie menționat că stenogramele procurorilor DIICOT, conținute în referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă a lui Georgescu, au devoalat o convorbire între fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen. „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”, a spus Georgescu, potrivit interceptărilor DIICOT.

Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată în două dosare: acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat

Reamintim că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, mercenarul Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, câștigate de Nicușor Dan în turul doi, contracandidat fiind George Simion.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.