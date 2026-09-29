Primele obuziere șenilate K9 Tunetul, achiziționate din Coreea de Sud, au sosit în România. Echipamentele militare de ultimă generație au fost aduse de la fabrica din Changwon direct la Uzina Mecanică din București, unde vor fi supuse unei serii complexe de teste tehnice și recepții înainte de a intra efectiv în dotarea Forțelor Terestre, relatează TVR Info.

Contractul derulat de Ministerul Apărării Naționale (MApN) are o valoare totală ce depășește 4 miliarde de lei și prevede achiziția a 54 de sisteme de obuziere de calibru 155 mm, pachet ce include și suportul logistic aferent.

Teste la București și producție locală în județul Dâmbovița

Echipamentele sosite la Uzina Mecanică București reprezintă prima tranșă dintr-un acord mai amplu ce vizează transferul de tehnologie și producția locală. Militarii români vor prelua oficial primele sisteme K9 Tunetul la începutul anului viitor, după finalizarea tuturor procedurilor de verificare și omologare.

Conform calendarului stabilit în contract, primele 18 obuziere din lot sunt fabricate la uzina Hanwha Aerospace din Changwon, oraș situat la aproximativ 400 de kilometri sud de Seul.

Restul de 36 de unități prevăzute în contract vor fi asamblate direct în România, la noua fabrică pe care compania sud-coreeană Hanwha o dezvoltă la Petrești, în județul Dâmbovița.

Ce performanțe au obuzierele K9 Tunetul și ce spune un analist militar

K9 Tunetul este considerat unul dintre cele mai performante și fiabile sisteme de artilerie de mare calibru din lume. Blindatul pe șenile oferă o mobilitate ridicată și o putere de foc de neegalat în clasa sa, fiind proiectat să opereze în condiții extreme de teren.

Reprezentanții constructorului sud-coreean subliniază avantajele tehnice majore ale acestui sistem în comparație cu alte echipamente similare de pe piață.

„K-9 are o mai mare putere de foc decât alte tunuri de mare calibru germane sau americane. Poate lovi ținte la peste 54 km, iar viteza de tragere e de 3 lovituri în 15 secunde. E foarte rapid”, a precizat Manjung Heo, șeful echipei de produse de artilerie din cadrul Hanwha Aerospace.

„Prin această achiziție pășim în modernitate, dar se asigură și o cooperare crescută în cadrul NATO, respectiv integrarea cu un ecosistem sud-coreean legat de Occident”, a explicat importanța geostrategică a achiziției comandorul în rezervă Valentin Mateiu, analist militar.

Echipament militar de top utilizat de șase armate din NATO

Intrarea în serviciu a sistemelor K9 aliniază România la standardele celor mai avansate forțe armate din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În prezent, obuzierul de calibru 155 mm este deja utilizat cu succes de șase state membre NATO, dovedindu-și eficiența pe mai multe teatre de operațiuni și în exerciții militare complexe.