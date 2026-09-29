Drona prăbușită în Brăila a avut încărcătură explozivă și s-a detonat la impactul cu solul, anunță MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță că drona care s-a prăbușit marți dimineața la Brăila avea încărcătură explozivă și s-a detonat în momentul impactului cu solul.

O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit, marți dimineața, 29 septembrie, pe un teren agricol din județul Brăila, în zona localității Gropeni. La impactul cu solul, a provocat un incendiu limitat, dar fără victime. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) marți seara, drona era încărcată cu explozibil, iar acesta s-a detonat automat la impactul cu solul.

Fragmentele dronei au fost preluate de Serviciul Român de Informații (SRI) pentru analize suplimentare.

„Misiunea de cercetare în zona localității Gropeni, județul Brăila, s-a încheiat. Militarii prezenți la fața locului au identificat un crater și fragmente de dronă. Din evaluările tehnice realizate la fața locului, s-a constatat că drona a avut încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol”, au transmis reprezentanții MApN, marți după-amiază.

Incidentul a fost semnalat în noaptea de luni spre marți, 29 septembrie, printr-un apel la 112. Un cetățean a raportat căderea obiectului, urmată de un incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale.

„În dimineața zilei de marți, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, județul Brăila”, au precizat oficialii.