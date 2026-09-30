O fotografie din 1936, realizată în Union Square, New York, stârnește noi teorii despre călătoria în timp. Un bărbat pare să țină un obiect asemănător unui telefon mobil, deși tehnologia nu exista atunci, a notat publicația Gazeta Express.

Fotografia semnată de Berenice Abbott

O fotografie alb-negru realizată în New York în 1936 a reapărut recent pe rețelele sociale, stârnind teorii neobișnuite despre călătoria în timp.

Imaginea, capturată de fotografa americană Berenice Abbott și disponibilă pe site-ul cu imagini digitale al Bibiliotecii Publice din New York, arată un bărbat care pare să țină un obiect lângă ureche, asemănător unui telefon mobil, tehnologie care nu exista la acea vreme..

Berenice Alice Abbott (17 iulie 1898 - 9 decembrie 1991) a fost o fotografă americană, cunoscută mai ales pentru portretele sale ale unor personalități culturale din perioada interbelică sau fotografiile din New York cu arhitectura și design urban din anii 1930.

Detaliul care intrigă internetul

Fotografia, intitulată „Union Square, 14th Street and Broadway”, surprinde agitația din Manhattan în perioada Marii Crize Economice.

Imaginea a a fost realizată de Berenice Abbott pe 16 iulie 1936. Ea a fotografiat zona Union Square din Manhattan ca parte a celebrului său proiect documentar „Changing New York”, realizat în cadrul Federal Art Project.

În prim-plan, un bărbat cu spatele la cameră ține un obiect lângă ureche, iar acest detaliu continuă să atragă atenția utilizatorilor de internet.

„Pare că omul din față vorbește la telefon... Hmm, călătorie în timp?», a comentat un utilizator, pe Facebook. Altul a întrebat: „Este acesta un călător în timp care vorbește la telefon chiar sub ochii noștri?”.

Tehnologia momentului

Telefonul mobil portabil, Motorola DynaTAC 8000X, a apărut abia în 1983, adică 47 de ani după ce această fotografie a fost făcută.

Totuși, scepticii susțin că obiectul ar putea fi un receptor radio cu unde scurte, o tehnologie existentă încă din anii 1920.

Datorită calității imaginii și poziției bărbatului, obiectul nu poate fi identificat cu certitudine.

„Sunt aproape sigur că e Marty McFly”

După aproape 90 de ani, fotografia din Union Square rămâne o sursă de speculații și fascinație pe internet.

Imaginea se află în prezent în colecția Muzeului din Brooklyn. De-a lungul anilor, fotografia a fost distribuită în mod repetat pe rețelele de socializare, unde utilizatorii nu numai că admiră munca documentară a lui Abbott, dar continuă să speculeze despre „omul misterios”.

„Sunt aproape sigur că e Marty McFly”, referindu-se la celebrul personaj din filmul „Înapoi în viitor”.

„Înapoi în viitor” („Back to the Future”) este un film american de comedie științifico-fantastică realizat în anul 1985. Filmul a avut cele mai mari încasări ale anului 1985, cu 210,6 milioane de dolari în Statele Unite ale Americii, plus 173 milioane de dolari în celelalte țări.

Interpretat de Michael J. Fox, Marty McFly este un adolescent american obișnuit al anilor '80, care locuiește cu cei doi frați ai săi și cu părinții în Hill Valley, un oraș imaginar din California.

Într-o noapte, este trimis în mod accidental înapoi în timp pe data de 5 noiembrie 1955 într-o mașină a timpului DeLorean, alimentată cu plutoniu, al cărei inventator, „Doc” Emmett Brown, este un om de știință nebun.