Cum ajunge un condamnat penal să cerceteze acțiunile medicilor de la Ambulanța Tulcea

Georgiana Chiriță, doctor în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Tulcea, a fost convocată miercuri, 23 noiembrie, în fața comisiei de cercetare disciplinară din cadrul instituției.

„Pentru a da note de relații în legătură cu apariția copiei unui document de transport, în care erau identificate informații cu caracter personal, în presă”, după cum se precizează în documentul prin care a fost chemată în fața comisiei.

Extras din convocarea primită pe e-mail de medicul Georgiana Chiriță

Mai precis, medicul trebuia să dea declarații în legătură cu un articol publicat în Libertatea, pe 7 noiembrie, sub titlul : „Șeful Ambulanței Tulcea, acuzat că a mers la București cu salvarea, dar «a uitat» pacienta acasă. «Nu-mi mai aduc aminte», răspunde el”.

Medicul Georgiana Chiriță s-a prezentat în fața comisiei disciplinare, unde cele mai multe întrebări i-au fost adresate chiar de cel incriminat în articol, managerul interimar Radu Nicolae-Sicinschi.

Acesta încerca să afle cum a intrat Libertatea în posesia ordinului pe care l-a emis la momentul solicitării ambulanței pentru București. Surse din cadrul instituției susțin că, nemulțumit de răspunsurile medicului, managerul a amenințat cu verificarea înregistrărilor video.

Recomandări CAZUL DIN DROBETA. Preotul s-a opus ca fiul să participe la consilierea psihologică de la școală, băiatul de 13 ani s-a sinucis și vina a fost aruncată pe „despărțirea de prietenă”. Ce a urmat

Documentul obținut de Libertatea avea deja anonimizate datele GDPR

Manager: „Nu a fost trimisă în fața comisiei de disciplină”

Într-un răspuns pentru Libertatea, doctorul Radu Nicolae-Sicinschi susține că medicul convocat în fața comisiei disciplinare nu este cercetat, ci doar a fost invitat să dea relații.

Managerul dr. Radu Nicolae-Sicinshi | Foto: ziaruldelta.ro

„Azi, 23.11.2022, au fost solicitate relații de la un singur medic, urmare a declarațiilor altor salariați din cadrul SAJ Tulcea, doamna doctor nefiind trimisă în fața comisiei de disciplină”, precizează șeful Ambulanței Tulcea.

Cât privește absența pacientei din ambulanța care a făcut drumul la București, managerul oferă următorul răspuns: „Vă asigurăm că nu a existat un refuz de transport al pacientului la București motivat de deplasarea managerului la Ministerul Sănătății”.

Recomandări Afacerile pandemiei: DNA l-a trimis în judecată pe doctorul timișorean Musta, după ce Libertatea a scris că spitalul de stat unde era șef de secție avea contract de teste Covid cu clinica privată a familiei sale

Alt articol, altă anchetă disciplinară

Nu este prima oară când un articol publicat de Libertatea duce la anchete disciplinare împotriva celor suspectați de conducerea Ambulanței Tulcea că au dat informații presei.

După ce ziarul nostru a scris, în vară, cum o comisiei de examen s-a plimbat cu singura şalupă funcţională a SAJ Tulcea, doctorița Daniela Vameşu a primit o convocare în fața comisiei de disciplină, în care i se cerea să dea explicaţii privind următoarele acuzaţii:

accesarea unor informaţii la care nu există drept de acces a (sic!) persoanei respective divulgarea informaţiilor către o publicaţie deformarea realităţii faptice a localizării unei nave sanitare şi a unui număr de persoane din cadrul SAJ Tulcea.

Fotografiile de la plimbarea cu nava sanitară către restaurantul „La Scăunele” au fost publicate de un participant la expediţie pe pagina de Facebook.

Extras din convocarea primită de medicul Daniela Vameșu

O problemă de GDPR

În convocarea transmisă Danielei Vameşu este ataşată și o analiză întocmită de firma Data Mar SRL din Ploieşti: „În urma întâlnirii din data de 14 septembrie 2022 şi analiza evenimentului din presă, am analizat situaţia din punctul de vedere al conformităţii GDPR”.

Expertul Data Mar SRL constată că normele de protecţie a datelor personale au fost încălcate, săvârşind faptele enumerate mai sus.

„Faptele pot produce prejudicii materiale şi morale unor persoane angajate la SAJ Tulcea, dar mai ales conducerii SAJ Tulcea. (…) Recomandăm conducerii analiza şi abordarea cu atenţie a factorului uman implicat”, notează expertul în protecția datelor personale.

Data Mar SRL a fost înfiinţată în 2019 şi are cinci contracte cu SAJ Tulcea, ultimul încheiat în ianuarie anul acesta. Toate contractele reprezintă achiziţii directe – „responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, monitorizare şi consultanţă GDPR”, conform unui document de pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

În jur de 1.000 de euro este valoarea fiecărui contract încheiat de Data Mar SRL şi SAJ Tulcea, potrivit sursei citate.

Firma prahoveană are un angajat şi o cifră de afaceri de aproximativ 72.000 de lei în 2021.

În răspunsul pentru Libertatea, managerul Ambulanței Tulcea, Radu Nicolae-Sicinschi, arată că „firma responsabilă cu GDPR a prezentat o informare, care se încadrează în limita contractului”.

Condamnat după ce și-a însuşit donaţiile pentru bolnavi

Patronul Data Mar SRL este Marius Gustea, care, în februarie 2021, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare.

Gustea a fost găsit vinovat că şi-a însuşit din conturile Fundaţiei pentru Ambulanţă, al cărei preşedinte era, suma de 53.000,16 lei. Banii reprezentau donaţii pentru bolnavi care depindeau de tratamente scumpe.

Cu suma luată din conturile fundaţiei, Gustea şi-a dus familia în vacanţă în Grecia, la Halkidiki, şi a cumpărat echipamente IT şi electronice, potrivit rechizitoriului citat de „Adevărul”.

Marius Gustea | Foto: Facebook

Pe lângă Data Mar SRL, Gustea este manager la Cimaco Telecom SRL, înfiinţată în 2000. Această companie oferă „servicii de dezvoltare software pentru statistici” şi „mentenanţă, închiriere şi administrare baze de date pentru statistică medicală Ambulanța 112”.

Conform portalului de achiziţii publice SICAP, Cimaco Telecom SRL a încheiat, din 2016 şi până în prezent, 353 de contracte cu instituţii ale statului, contracte în valoare totală de aproximativ 390.000 de euro, toate prin achiziție directă.

Cele mai multe dintre comenzi sunt de la servicii judeţene de ambulanţă din toată ţara. Printre acestea şi SAJ Tulcea, care, în aprilie 2022, a achiziţionat „servicii de dezvoltare software pentru statistici” în valoare de 3.898 de euro.

Cum a decurs cercetarea disciplinară

Dr. Vameşu s-a prezentat în faţa comisiei de cercetare disciplinară pe 30 septembrie. Pe lângă încălcările privind normele GDPR, medicul a fost acuzat de conducerea SAJ Tulcea că în ultimele trei luni a întârziat de cinci ori la serviciu, cea mai mare întârziere fiind de 10 minute.

„Le-am explicat celor din comisie că fac naveta de la Constanţa şi că pe drum se întâmplă să am în faţă coloane de TIR-uri care merg spre Ucraina. Despre cealaltă acuzaţie, că am refuzat o urgenţă în timp ce eram la altă urgenţă, am cerut să fie reverificate documentele cazului. Nu am refuzat niciodată o urgenţă. Şi nu am refuzat nici atunci transferul unei paciente la elicopter, pentru simplul motiv că nu mi s-a cerut acest lucru, prin ordin de transfer”, a afirmat dr. Vameşu, pentru Libertatea.

Probe de pe camerele de supraveghere

Printre altele, precizează dr. Vameşu, „într-una dintre convocările la cercetare disciplinară, conducerea SAJ Tulcea a inserat şi o poză cu mine şi cu soţul meu, care mă adusese cu maşina în curtea instituţiei, în tura de dimineaţă. Poza este o captură de pe înregistrările din camerele de supraveghere. Mă întreb dacă nu cumva tocmai asta e o încălcare a regulilor GDPR. Sistemul de securitate video are alt scop decât spionarea angajaţilor SAJ”.

În ceea ce priveşte raportul întocmit de firma lui Marius Gustea, medicul urgentist a susţinut în faţa comisiei de cercetare disciplinară că „nu cunoaşte nimic despre aspectele menţionate”.

Procesul-verbal al şedinţei a fost redactat şi semnat de economista Lucia Bănescu, în calitate de preşedinte al comisiei.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...

Viva.ro A mai murit o mare actriță a teatrului românesc! A fost crescută de călugărițe, după ce a rămas orfană la 5 luni

Observatornews.ro Soluţia preferată de tot mai mulţi români pentru facturi "zero" la energie. Investiţia porneşte de la 100 de lei, apoi "nu plăteşti nimic"

Știrileprotv.ro Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO

FANATIK.RO Destinul tragic al actriței care “i-a furat” soțul Olgăi Tudorache. Toți bărbații pe care i-a iubit au murit, și-a înecat suferința în alcool

Orangesport.ro Stadion nou din România, construit cu o clădire ”înfiptă” în tribuna 1. Arena a costat 15 milioane de euro. FOTO

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer