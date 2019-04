După un sezon încarcat cu proiecte obositoare, Ela Crăciun mărturisește că tot ce și-a dorit mai mult a fost să stea alături de familie într-un loc liniștit la plajă, unde să își încarce bateriile.

„Am mai fost în Dubai de mai multe ori, astfel că am tot căutat o altă destinație în Asia de Sud Est sau insule în Oceanul Indian. Fiind și cu cei doi copii mai mari, Alex și Alesia, am zis totuși că nu are rost să zburăm prea departe și să petrecem două zile pe zbor, așa că am decis să revenim în Dubai. Ne-am dorit relaxare, nu multă aventură, așa că ne-am cazat într-un hotel situat pe plajă pentru a putea sta la soare oricât de mult dorim. Alex și Alesia au fost extrem de bucuroși că au avut parte de atât de multe ore de plajă. Ne-am jucat cu toții în apă, pe nisip, ne-am plimbat cu cămila, am mâncat înghețată. Aveam nevoie de acest timp de calitate petrecut împreună, mai ales că în lunile anterioare am fost fiecare ocupați cu munca sau cu școala”, povestește Ela Crăciun.

„Am un proiect de suflet pe care îl voi lansa la finalul lunii mai și îmi va ocupa foarte mult timp în perioada următoare, așa că vacanța aceasta a venit cum nu se poate mai bine. Cei mici abia dacă s-au depărțit de plajă. Nici nu am mai fost în parcurile tematice de lângă Dubai, așa cum plănuisem inițial. Alesia s-a îmbrăcat în costumul ei preferat de sirenă, iar Alex s-a bălăcit în apa cristalină aproape toată ziua, am jucat împreună cărți și diverse jocuri. Sunt momente speciale, petrecute atât de simplu aparent, dar care pentru noi reprezintă cele mai frumoase clipe petrecute împreună”, adaugă vedeta.

Citește și

VIDEO | Interviu cu „Domnul Alocație”, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL: „Tăriceanu n-a făcut decât să fie la butoniera lui Liviu Dragnea și să aplice tot ce a vrut el”

Citește mai multe despre Ela Crăciun, Dubai și vacanțe pe Libertatea.