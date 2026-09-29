Cum „citim” factura Hidroelectrica la energie: cât plătim, de fapt, pentru lumină și câți bani ajung la stat prin taxe și contribuții

Ai primit factura de la Hidroelectrica și nu înțelegi pe ce dai toți banii? Detaliul din spatele paginilor îți arată ce plătești în plus față de kilowații consumați.

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

În ficare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

Acest lucru a fost recunoscut și de Bogdan Ivan, pe vremea când era ministru. Acesta a precizat că aproape jumătate din suma totală sunt alte taxe și tarife de distribuție.

„Doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, spunea el, în urmă cu mai puțin de un an.

Află, din textul de mai jos, pe ce taxe mai dai banii în afară de energia consumată, unde găsești codul de client, POD-ul și cum sunt structurate informațiile pe fiecare pagină a documentului.

Factura de energie electrică poate părea un document complicat la o primă vedere. Cu zeci de cifre, coduri de identificare, denumiri tehnice de taxe și servicii de sistem, mulți români ajung să privească doar suma totală de plată de la final.

Model factură Hidroelectrica1

În baza ghidului explicativ al Hidroelectrica, am analizat structura detaliată a facturii de lumină, foaie cu foaie, pentru a descifra fiecare casetă și fiecare cost suplimentar adăugat la kilowații consumați.

Factura este împărțită în mai multe zone, iar cele mai importante informații pentru consumator se găsesc pe primele pagini.

Prima pagină a facturii de energie de la Hidroelectrica este concepută pentru a-ți oferi o imagine de ansamblu rapidă asupra contului tău și a obligațiilor de plată.

În partea superioară și în casetele principale sunt grupate datele esențiale de contract și facturare:

În colțul superior stâng este amplasată caseta Furnizorului (SPEEH Hidroelectrica SA), care conține datele fiscale ale companiei, sediul social, CIF-ul, capitalul social, programul de lucru și conturile bancare destinate încasărilor.

Factura mai conține datele de contact ale Hidroelectrica, inclusiv adresa de e-mail și numerele de telefon la care pot fi sesizate problemele, call centerul, perioada în care trebuie trimis indexul și codul de autocitire.

În partea dreaptă sus se află caseta Client, unde găsești numele titularului de contract, adresa de domiciliu sau sediul social, dar și Codul de client. Acesta este un identificator unic important atunci când faci plăți prin transfer sau când contactezi serviciul de relații cu clienții. Dacă adresa de corespondență este diferită de locul în care este consumată energia, cele două adrese nu trebuie confundate. Tot aici apar tipul de ofertă din abonament și codul de la contul contractului.

Tot pe prima pagină, în secțiunea centrală, sunt detaliate Datele facturii: seria și numărul facturii, data emiterii, data scadentă, perioada de facturare și numărul contului de contract. Contul de contract este important inclusiv atunci când faci plata.

Unul dintre cele mai importante casete de pe prima pagină este rezumatul facturii curente. Aici apare valoarea curentului electric facturat, totalul facturii curente și, dacă există sume neachitate anterior sau se scade soldul anterior, adică soldul total la data emiterii facturii.

Model factură Hidroelectrica2

În această casetă centrală de pe prima pagină a facturii, apare valoarea facturii la lumină fără TVA, suma care reprezintă TVA-ul, numărul total de kWh consumați și prețul final contractual.

În partea de jos a primei pagini se află Codul de bare, destinat scanării la stațiile de plată sau la ghișeele bancare partenere, alături de instrucțiunile rapide privind modalitățile de achitare.

Factura Hidroelectrica, pagina 2: Unde se duc banii tăi, în afară de costul kilowaților

A doua pagină a facturii Hidroelectrica la energie intră în detaliul tehnic și financiar al consumului.

Aici descoperim că „prețul total al facturii nu înseamnă doar energia electrică pură produsă de Hidroelectrica (energia activă), ci include o serie de tarife reglementate de stat și taxe obligatorii”, explică reprezentanții Biroului de presă al Hidroelectrica, la solicitarea Libertatea.

Pe pagina a doua apar și informațiile despre locul de consum: găsești adresa la care este furnizată energia, codul locului de consum, POD-ul și nivelul de tensiune.

Caseta Punctului de Consum: conține adresa exactă unde este furnizată energia electrică, dar și Codul POD (Point of Delivery - Denumire Loc de Consum). Acesta este codul unic de identificare al contorului și al locului fizic de consum, necesar dacă dorești să schimbi furnizorul sau să semnalezi defecțiuni tehnice distribuitorului regional.

Urmează un cod de bare folosit la Poșta Română, util celor care fac plata cu tichete de energie.

În tabelul central al desfășurătorului sunt detaliate următoarele componente:

Energia electrică activă reprezintă costul propriu-zis al energiei consumate. Este cantitatea de kilowați-oră (kWh) măsurată sau estimată, multiplicată cu tariful din contractul tău de furnizare.

Tarifele de rețea (transport și distribuție) sunt tarife fixe stabilite la nivel național și introduse în factură pentru a acoperi transportul energiei de la producători la rețelele locale și ulterior până la priza ta. Ele includ tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de transport și tarifele pentru serviciul de distribuție pe joasă, medie sau înaltă tensiune.

Tarifele pentru rețele - energia trebuie să ajungă de la producător până la locuința ta, iar acest lucru presupune folosirea infrastructurii de transport și distribuție.

Tariful de transport - acoperă serviciile legate de transportul energiei electrice prin rețeaua de transport. În structura tarifelor există componente pentru introducerea energiei în rețea și pentru extragerea ei din rețea.

Tariful de distribuție - reprezintă costul serviciului prin care energia este transportată prin rețeaua de distribuție până la locul tău de consum.

Ancert / Serviciile de sistem reprezintă un tarif dedicat menținerii în siguranță și funcționării echilibrate a sistemului energetic național.

Clienții plătesc și un tarif pentru extragerea energiei electrice din rețea.

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență este o altă taxă reglementată prin lege, menită să susțină producția combinată de energie termică și electrică.

Componenta CfD: Acronimul CFD provine din termenul englezesc Contracts for Difference, tradus în legislația națională drept Contracte pentru Diferență. Este un mecanism de sprijin pentru investiții în noi capacități de producție a energiei electrice din tehnologii cu emisii reduse de carbon. Pentru finanțarea acestui mecanism, consumatorii de energie electrică plătesc o contribuție CfD, colectată prin facturile emise de furnizori. În România, schema CfD aprobată până acum vizează proiecte de producere a energiei electrice din surse eoliene onshore și solare fotovoltaice. ANRE a stabilit pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2026 o contribuție CfD totală de 0,000144 lei/kWh, fără TVA.

Certificatele verzi fac parte din schema de sprijin instituită de stat pentru producția de energie electrică din surse regenerabile. Furnizorii sunt obligați să achiziționeze un anumit număr de certificate, stabilit în funcție de cantitatea de energie electrică furnizată. Costul acestora este transferat consumatorilor și apare distinct pe factură. Valoarea plătită se calculează în funcție de cantitatea de energie facturată, cota obligatorie de certificate verzi și prețul acestora.

Acciza la energia electrică este o taxă indirectă datorată bugetului de stat, calculată în funcție de destinația energiei (comercială sau necomercială/casnică) și volumul consumat. Furnizorul o încasează de la client prin factură și o virează ulterior către bugetul de stat.

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) se aplică la final, peste suma tuturor componentelor menționate mai sus (energie + servicii de rețea + taxe și contribuții).

Ultima linie din tabelul central al facturii Hidroelectrica de pe pagina 2 este dedicată totalului de plată al locului de consum.

În josul paginii urmează un tabel cu seria contorului de energie, perioada facturată, consumul, indexul vechi și cel nou, cantitatea de kWh estimată și cea consumată, dar și consumul mediu pe zi.

Prin urmare, când vezi pe factură o sumă mai mare decât rezultatul simplu al înmulțirii consumului în kWh cu prețul energiei, diferența nu este, în mod automat, „profitul Hidroelectrica”.

O parte din bani reprezintă tarife pentru transport și distribuție, servicii de sistem și taxe sau contribuții pe care furnizorul le colectează și le virează mai departe, potrivit legii.

Hidroelectrica detaliază explicit că aceste componente sunt facturate de furnizor, dar sunt plătite ulterior către companiile și instituțiile cărora le sunt datorate.

Factura Hidroelectrica, pagina 3: Istoric de consum

Pe paginile 3 de la factura Hidroelectrica, compania de stat pune la dispoziție informații tehnice și statistice despre locul tău de consum și regularizări.

Model factură Hidroelectrica3

Graficul istoricului de consum: o diagramă vizuală care îți arată evoluția consumului tău în ultimele luni, ajutându-te să monitorizezi gospodăria și să identifici perioadele cu vârfuri de consum. Urmează informații despre cum poți să schimbi furnizorul de energie sau să denunți contractul, urmat de link-ul care te duce spre comparatorul de prețuri ANRE.

Factura Hidroelectrica, pagina 4: Unde te adresezi pentru reclamații

Aici apar informații despre dreptul clientului în ceea ce privește soluționarea reclamațiilor/ disputelor, adresa fizică sau de e-mail unde se pot transmite plângerile și datele de contact ale ANRE.

Factura Hidroelectrica, pagina 5: Sursele primare de energie

Pagina 5 din factura Hidroelectrica la energie detaliază, prin diagrame, sursele primare de energie și impactul asupra mediului, dar și sursele regenerabile, fiecare cu procentajele corespunzătoare

Factura Hidroelectrica, pagina 6: Modalități de plată a facturii

Aici sunt detaliate modalitățile de plată ale facturii la lumină: fie prin aplicația iHidro, fie direct prin portalul Hidroelectrica, prin aplicația băncii, la automatele de plată sau virament bancar.

Factura Hidroelectrica, pagina 7: Condițiile de furnizare a energiei pentru clienții casnici, adaptate