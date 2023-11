Ce este demisia și ce presupune aceasta

Noțiunea de demisie este definită de art. 81 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind un act unilateral de voință prin care angajatul îi comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz, fără să își motiveze decizia sau să solicite anterior vreo aprobare de la angajator. Demisia reprezintă un act formal, iar legea stipulează necesitatea redactării documentului în formă scrisă, ceea ce înseamnă că o demisie tacită este inadmisibilă.

Cu alte cuvinte, orice salariat din România poate să demisioneze printr-o notificare scrisă, fără ca legislația în vigoare să prevadă alte condiții legate de formă. Tot ceea ce contează este ca demisia să nu fie făcută printr-o simplă declarație verbală pentru că, în acest caz, aceasta nu va avea nici o valoare juridică de încetare a contractului individual de muncă. În acest caz, angajatorul își poate manifesta dezacordul cu privire la demisie, însă nu o poate împiedica în nici un fel. Dacă angajatorul refuză să accepte demisia unui angajat poate fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei. Totodată, dacă angajatorul nu înregistrează demisia în Revisal poate primi o amendă ce poate ajunge până la 8.000 de lei.

În prezent nu mai este necesar să redactezi o demisie de mână pentru că pe internet există numeroase modele pe care le poți descărca și completa ulterior online. Un model de cerere de demisie poți regăsi la finalul acestui articol.

Când poate sesiza angajatul instanțele de judecată

Potrivit legii, angajatorul nu aprobă demisia, ci pur și simplu ia act de existența acesteia, fiind un act unilateral, notează site-ul BestJobs.eu. În situația în care angajatorul refuză să primească demisia prezentată în scris de către un salariat, acesta din urmă poate să facă dovada demisiei prin orice alt mijloc de probă, putând să transmită demisia fie prin poștă, fie prin e-mail.

Mai mult decât atât, demisia produce efecte indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl are respectivul angajat. Altfel spus, orice salariat are dreptul să demisioneze, indiferent de tipul contractului (pe perioadă determinată sau nedeterminată) sau de forma de angajare (cu normă întreagă sau parțială, munca la domiciliu etc.). În cazul în care salariatul semnează demisia la cererea angajatorului, indiferent de forma de constrângere, angajatul va putea sesiza instanțele de judecată și poate solicita anularea demisiei ca act juridic unilateral.

Conform legislației în vigoare, este posibil ca, în urma demisiei unui salariat, acesta să aibă obligația să plătească angajatorului daune financiare. Această situație este posibilă doar atunci când angajatul a urmat diverse cursuri de formare care au fost plătite de către angajator, iar în contractul său individual de muncă sau într-un „adițional” ori o anexă a acestuia a fost stipulată o astfel de clauză.

Ce este demisia la zi

Demisia la zi este acel tip de demisie la care nu se mai respectă termenul de preaviz despre care am vorbit anterior. Cu titlu de excepție, salariatul nu este obligat să respecte termenul de preaviz în condițiile prevăzute de art. 81 alin. (7) din Codul Muncii, care face referire la situația în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual sau colectiv de muncă. Dacă salariul nu este plătit pe perioade mai lungi de timp sau dacă angajatul nu dispune de condiții de muncă optime necesare desfășurării activității, acesta poate să demisioneze. Aceste neajunsuri pot justifica o demisie fără respectarea preavizului de către salariat.

Este important ca această demisie fără preaviz să conțină motivele pentru care salariatul nu mai dorește să respecte termenul de preaviz, mai precizează site-ul BestJobs.eu. Ținând cont de faptul că, în cazul demisiei salariatului, termenul de preaviz este în beneficiul angajatorului, acesta din urmă poate renunța parțial sau în totalitate la preaviz, nefiind obligat să-l mai țină pe salariat până la împlinirea acestui termen. În această situație, contractul individual de muncă va înceta la data la care angajatorul a renunțat parțial sau total la termenul de preaviz, fără să fie obligat să acorde o compensație financiară pentru faptul că a renunțat la preaviz.

Ce spune Codul Muncii

Așa cum, probabil, cei mai mulți dintre angajați și angajatori știu, un salariat poate să-și înainteze demisia fără preaviz în anumite situații excepționale. Pentru a putea înțelege exact cum trebuie să procedeze angajații și angajatorii atunci când sunt puși în fața unei astfel de demisii, este important să știm ce spune legislația națională în vigoare la această oră, și anume Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Așadar, trebuie să știi că demisia fără preaviz reprezintă o noutate care a fost introdusă prin actualul Cod al Muncii. Astfel, potrivit prevederilor art. 81, alin. (8) din Codul Muncii, „salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă“. Acest text de lege se referă doar la situația în care angajatorul nu își respectă obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

Ce este preavizul și cât durează

Conform normelor în vigoare, termenul de preaviz este cel agreat de către angajator și angajat ân contractul individual de muncă sau cel agreat în contractele colective de muncă. Perioada de preaviz nu poate depăși 20 de zile lucrătoare, în cazul salariaților care ocupă funcții de execuție, sau 45 de zile pentru cei care se află în funcții de conducere. De asemenea, potrivit prevederilor art. 31-33 din Codul Muncii, persoanele care se află în perioada de probă, adică primele 90 de zile de după angajare, și demisionează ori sunt concediate nu trebuie să mai stea în preaviz.

Încetarea contractului de muncă fără preaviz poate fi făcută în două situații. Când angajatorul este de acord să renunțe la această perioadă, demisia poate fi fără preaviz, iar contractul individual de muncă va înceta chiar în ziua stabilită împreună cu angajatorul. În cealaltă situație în care demisia fără preaviz este reglementată de Codul Muncii este cea în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile din contract, cum ar fi neplata salariilor la timp, refuzul de a acorda concediu de odihnă atunci când angajatul îl solicită ori lipsa unor măsuri de protecție și de siguranță la locul de muncă. Așadar, preavizul nu este obligatoriu în situația în care angajatorul nu își respectă obligațiile din contractul de muncă.

Obligațiile părților în perioada de preaviz

Trebuie știut că, în acest interval de timp, salariații au obligația de a respecta în continuare termenele prevăzute în contractul individual de muncă în ceea ce privește programul de lucru, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, respectarea regulamentelor interne și altele. În cazul în care un salariat nu va respecta termenul de preaviz, angajatorul poate demara în orice moment cercetarea disciplinară a acestuia și, totodată, poate intrerupe contractul de muncă sau chiar poate aplica și alte sancțiuni.

De partea cealaltă, salariatul poate să demisioneze fără preaviz în cazul în care termenele prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă nu au fost respectate de către angajator, aflăm de pe site-ul Colorful.hr. În perioada de preaviz, angajatul are dreptul de a-și lua zilele libere rămase din concediul de odihnă sau poate fi compensat financiar pentru acestea.

Dacă în perioada de preaviz contractul este suspendat, atunci va fi suspendat în mod automat și preavizul. În aceste condiții, contractul individual de muncă poate să înceteze fie la data la care se va termina preavizul, fie în cazul în care angajatorul renunță la termenul acestuia. De asemenea, salariatul va avea posibilitatea să demisioneze fără preaviz în situația în care angajatorul încalcă sau nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Angajatorul trebuie să înregistreze demisia în registrul de intrări/ieșiri al companiei în ziua în care a fost primită.

Model de demisie fără preaviz în 2023

Nr. înregistrare ……..…/………..…………..

(se va înregistra în Registrul angajatorului)

Domnule Director,

Subsemnatul/a ……………………………………………………….., CNP ……………………………………………………….. angajat al ……………………………………………………….. în funcția de conducere/execuție ……………………………………………………….. vă notific cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie fără preaviz având în vedere ………………………………………………………..

Data: Semnătura

……………………………… ………………………………

Vezi şi cum îţi dai demisia!

