Președintele Nicușor Dan a oferit, marți, clarificări privind rolul partenerei sale, Mirabela Grădinaru, în cadrul Administrației Prezidențiale, subliniind misiunea acesteia de a facilita dialogul între comunități.

„Facilitator” între ONG-uri și autorități

Într-un interviu pentru Euronews, șeful statului a detaliat implicațiile și atribuțiile pe care le are Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Rolul acesteia este definit în principal prin facilitarea comunicării între medii care altfel ar găsi cu greu punți de legătură.

Potrivit precizărilor făcute de Nicușor Dan, activitatea partenerei sale se concentrează pe conectarea diferitelor grupuri din societatea civilă, mediu de afaceri sau inițiative comunitare.

Președintele a precizat că aceasta este preocupată de teme precum siguranța copiilor, sănătatea și sprijinul acordat tinerilor vulnerabili și că are un rol de „facilitator” între organizații neguvernamentale și autorități.

„Pune împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții”, a punctat Nicușor Dan, explicând că această activitate de mediere informală ajută la identificarea unor probleme reale din societate care pot fi ulterior transpuse în proiecte sau politici publice.

Misiunea de a aduce la aceeași masă reprezentanți ai societății civile, experți independenți și actori din sectorul privat reprezintă o practică întâlnită în administrațiile moderne. Prin intermediul unor astfel de demersuri, canalele de dialog dintre administrația centrală și cetățeni devin mai flexibile, ocolind adesea birocrația rigidă din instituțiile publice.

„Prin faptul că are această expunere publică, ea reuşeşte să pună împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii", a spus Nicuşor Dan, care a dat exemplul unor ONG-uri.

„ONG-uri care au diferite iniţiative şi care trebuie să fie puse împreună cu autorităţi publice sau chiar şefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătăţii. Şi are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern.

„Eu cred că ajută România”

Potrivit șefului statului, „faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune şi dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii: Sănătate, situaţii de urgenţă, ajutor pentru tineri vulnerabili”.

De asemenea, Nicușor Dan a adăugat: „Ea câştigă şi experienţă de la alţii care s-au apucat de problemele astea mai demult".

Recent, Mirabela Grădinaru a participat la Chișinău la o conferință despre siguranța online și sănătatea mintală a copiilor. La eveniment, aceasta a purtat o rochie albastru intens, într-o nuanță apropiată de cea aleasă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Pe 26 august, Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Kiev pentru a participa la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și Primilor Domni, organizat de Olena Zelenska. Evenimentul a avut o semnificație aparte, fiind organizat în contextul Zilei Independenței Ucrainei.