Mai multe ținte aeriene au fost detectate marți, 15 septembrie, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, marți, 15 septembrie, mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România”, a precizat MApN.

Prima țintă a fost identificată în jurul orei 3.10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat.

Autoritățile române au luat măsuri pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 3.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a precizat MApN.

Situația a fost monitorizată în continuare de autoritățile române. În jurul orei 4.20, sistemul radar a detectat alte două ținte aeriene, la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava.

„Un nou mesaj RO-Alert fiind trimis populației din nordul județului Tulcea la ora 4.51”, precizează Ministerul Apărării Naționale.

În ciuda detectării țintelor în apropierea frontierei, autoritățile române nu au raportat intrarea acestora în spațiul aerian național.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5.18”, a subliniat MApN.

Incidentul are loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate în Ucraina, în apropierea frontierei României, situație care determină autoritățile române să monitorizeze permanent spațiul aerian din zona de graniță.