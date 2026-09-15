Omenii de știință au identificat proteine asociate cu îmbătrânirea accelerată a vaselor de sânge după 50 de ani. Descoperirea ar putea ajuta la prevenirea unor boli grave, precum Alzheimer, notează TSN și Popular Mechanics.

Îmbătrânirea umană nu se produce uniform de-a lungul vieții și cunoaște o accelerare în anumite perioade, arată un studiu recent citat de Popular Mechanics.

Cercetătorii au descoperit că, deși procesul de îmbătrânire începe imediat după naștere, organele corpului nu îmbătrânesc în același ritm.

Etapele îmbătrânirii: ce se schimbă după 50 de ani

Potrivit cercetării, îmbătrânirea accelerată a organismului uman începe în jurul vârstei de 50 de ani.

În cadrul studiului, oamenii de știință au analizat mostre de țesut prelevate de la 76 de persoane cu vârste cuprinse între 14 și 68 de ani, care au decedat în urma unor accidente.

Aceștia au observat că diferitele organe îmbătrânesc în mod diferit. „De exemplu, glandele suprarenale, care produc hormoni importanți, încep să dea semne de îmbătrânire încă din jurul vârstei de 30 de ani. În schimb, vasele de sânge încep să îmbătrânească accelerat după 50 de ani», notează cercetătorii.

Descoperirea proteinelor care accelerează îmbătrânirea

Una dintre cele mai importante descoperiri ale studiului este identificarea a 48 de proteine asociate îmbătrânirii accelerate și apariției unor boli.

Analiza a arătat o creștere semnificativă a nivelului acestor proteine în jurul vârstelor de 45 și 55 de ani, iar cele mai importante schimbări au fost observate la nivelul aortei

Cercetătorii sugerează că vasele de sânge ar putea transporta molecule care contribuie la accelerarea procesului de îmbătrânire în întregul organism.

Implicații pentru prevenția bolilor

Înțelegerea modului în care unele organe îmbătrânesc mai rapid oferă medicilor o oportunitate unică de a dezvolta metode preventive.

„În viitor, o simplă analiză a sângelui ar putea identifica persoanele care îmbătrânesc mai repede decât media”, afirmă cercetătorii. Aceasta ar putea permite intervenții timpurii pentru a preveni boli precum Alzheimer sau afecțiuni cardiovasculare, înainte ca acestea să devină ireversibile.

Obiceiuri care accelerează îmbătrânirea

Studiul mai atrage atenția asupra modului în care obiceiurile de somn pot influența procesul de îmbătrânire. Atât lipsa cronică de somn, cât și somnul excesiv sunt factori care pot grăbi procesul de îmbătrânire biologică a organelor interne, conform unor cercetări anterioare.