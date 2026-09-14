Cum poți câștiga un Ford Puma, dar și alte premii atractive, precum un iPhone 17 sau un voucher de vacanță

O asigurare facultativă înseamnă, înainte de toate, protecție pentru lucrurile importante: locuința, mașina, sănătatea sau bunurile de care depinde viața noastră de zi cu zi. Este o alegere care îți oferă mai multă liniște în fața situațiilor neprevăzute. Iar până la finalul acestui an, protecția poate veni și cu un beneficiu în plus.

Cei care încheie sau reînnoiesc o asigurare facultativă eligibilă OMNIASIG intră automat în campania „Asigură-te că ești câștigător”, unde sunt puse în joc recompense lunare atractive și marele premiu, un autoturism Ford Puma Hybrid.

Campania lansată în luna iulie se desfășoară până pe 31 decembrie 2026 și are un mecanism simplu: fiecare poliță facultativă eligibilă, încheiată sau reînnoită în perioada campaniei, înseamnă o înscriere în tragerile la sorți. Iar cei care încheie mai multe polițe își cresc și șansele de a pleca acasă cu unul dintre premii.

Marele premiu: o mașină Ford Puma Hybrid

La finalul campaniei, unul dintre clienții OMNIASIG va pleca acasă cu marele premiu: un Ford Puma Hybrid.

Până atunci, pe durata concursului, alegerea unei asigurări poate veni la pachet cu mai mult decât protecție pentru bunurile tale. Fiecare lună vine cu o nouă recompensă:

un iPhone 17;

un Apple Watch Ultra 3;

un voucher de vacanță în valoare de 4.000 de lei;

un purificator de aer Dyson Purifier Humidity + Cool;

o bicicletă electrică;

un compostor de bucătărie.

Pe parcursul campaniei, participanții intră automat în tragerile la sorți pentru premiile lunare, iar la finalul campaniei se califică și în extragerea pentru marele premiu.

Ce asigurări sunt eligibile?

În campania „Asigură-te că ești câștigător" sunt incluse mai multe tipuri de asigurări facultative OMNIASIG, printre care CASCO Standard, CASCO ECOnom, asigurarea facultativă de locuință, asigurările de bunuri și răspundere civilă, asigurarea de sănătate individuală Medical Protect și asigurările de răspundere. Sunt exceptate asigurările de călătorie Safe Travel, Medicas Perfect și Asistența Rutieră, iar polițele participante trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 12 luni și să fie în vigoare la momentul extragerii.

Astfel, poți alege polița care se potrivește cel mai bine nevoilor tale – fie că este vorba despre protecția mașinii, a locuinței, a sănătății sau a altor bunuri – iar, în paralel, ai și șansa la premiile campaniei.

O asigurare facultativă înseamnă să fii pregătit pentru situațiile neprevăzute și să ai sprijin atunci când ai nevoie. Iar până la finalul anului, alegerea unei astfel de protecții îți poate aduce și un motiv în plus de bucurie.

Detaliile complete, precum și regulamentul campaniei le găsești aici.