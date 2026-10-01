Condensul pe geamuri semnalează umiditate ridicată în locuință, ceea ce poate duce la mucegai periculos pentru sănătate. Află cum să scapi de problemă cu un truc simplu și ieftin de la experții consultați de portalul polonez Interia.

Cum să scapi de umiditatea din locuință cu soluții simple și accesibile?

Primele zile reci de toamnă aduc deseori un fenomen neplăcut: condensul pe geamuri. Această problemă indică un nivel crescut de umiditate, care, dacă este ignorat, poate duce la apariția mucegaiului și a petelor inestetice pe pereți și cadrele ferestrelor.

Din fericire, există metode naturale și eficiente pentru a rezolva această situație.

Un truc neobișnuit: spuma de ras în loc de soluții chimice

Una dintre cele mai surprinzătoare metode, dar și foarte eficiente, este utilizarea spumei de ras.

Conform experților, aplicarea unei cantități mici de spumă pe geamurile curate și uscarea acesteia cu o cârpă moale din microfibră creează o barieră hidrofobă invizibilă. Aceasta împiedică formarea picăturilor de apă pe suprafața geamului.

Repetarea periodică a acestui proces poate menține ferestrele uscate și reduce riscul acumulării de umiditate în locuință.

Absorbanți naturali de umiditate: sare și bicarbonat de sodiu

Dacă nu dorești să investești în produse scumpe din comerț, poți găsi soluții în propria bucătărie.

Sarea de bucătărie și bicarbonatul de sodiu sunt excelente pentru absorbția umidității. Pune o cantitate mică din oricare dintre aceste produse într-un bol sau pe o farfurie și așază-le pe pervazul ferestrei.

Este important să verifici periodic dacă materialul s-a solidificat; în acest caz, trebuie înlocuit cu unul proaspăt.

Obiceiuri zilnice pentru reducerea umidității

Pe lângă trucurile menționate, adoptarea unor obiceiuri zilnice poate face o diferență semnificativă.

Aerisirea regulată, chiar și pentru câteva minute, este esențială, mai ales după activități precum gătitul, spălatul hainelor sau dușurile.

De asemenea, utilizarea hotei în timpul gătitului și asigurarea că grilele de ventilație nu sunt blocate pot preveni acumularea de umiditate.