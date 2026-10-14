Cum scapi rapid de geamurile aburite la mașină în diminețile reci. Greșeala frecventă pe care o fac șoferii și trucul simplu care nu costă nimic

O dimineață rece, graba de a ajunge la serviciu și un parbriz complet opac prin care nu se mai vede nimic reprezintă coșmarul oricărui șofer odată cu instalarea toamnei și a iernii. În încercarea de a rezolva rapid problema, reflexul multor conducători auto este să șteargă sticla cu o cârpă sau chiar cu mâna, o mișcare care nu face altceva decât să întindă praful și să creeze urme care reduc periculos vizibilitatea în trafic, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

În realitate, soluția corectă este la îndemână, nu presupune cheltuieli și ține de reglarea inteligentă a fluxului de aer din mașină.

De ce aerul condiționat este cel mai bun aliat împotriva condensului

Cea mai rapidă și sigură cale de a scăpa de abur este direcționarea ventilației direct către parbriz și activarea imediată a aerului condiționat.

Deși pornirea butonului A/C atunci când temperaturile exterioare sunt scăzute pare contraintuitivă, rolul principal al acestui sistem nu este doar de a răci habitaclul, ci de a dezumidifica aerul introdus în vehicul.

Aerul cald și uscat pompat pe suprafața rece a sticlei va evapora condensul într-un timp record.

Pentru o eficiență maximă, este obligatoriu ca funcția de recirculare a aerului să fie oprită. Menținerea recirculării active păstrează umiditatea provenită din respirația pasagerilor în interior, accelerând aburirea geamurilor.

Totodată, o aerisire scurtă prin deschiderea ușoară a unui geam timp de două-trei minute ajută la egalizarea temperaturii și la evacuarea aerului saturat de umezeală.

Cauzele ascunse care provoacă aburirea excesivă

Dacă geamurile continuă să se aburească persistent, chiar și după ce ventilația funcționează la treaptă maximă, cauza este, cel mai adesea, de natură tehnică. În capul listei se află filtrul de habitaclu (de polen) îmbâcsit.

Un filtru colmatat blochează fluxul de aer proaspăt și reține umezeala, devenind o barieră în calea uscării interiorului. Înlocuirea acestuia este o operațiune ieftină și rapidă, recomandată cel puțin o dată pe an sau la fiecare revizie periodică.

O altă defecțiune întâlnită este scăderea randamentului compresorului de aer condiționat sau lipsa freonului din instalație. Mulți șoferi nu folosesc clima pe timpul toamnei și iernii, ceea ce poate duce la uscarea garniturilor sistemului și pierderi de agent frigorific.

În situații mai complexe, problema provine din infiltrațiile de apă. Chederele deteriorate din jurul ușilor și geamurilor lasă umezeala să pătrundă la nivelul mochetelor, iar un calorifer de căldură spart sau fisurat (radiatorul de habitaclu) evaporă antigel pe parbriz, lăsând o peliculă grasă, foarte greu de curățat și toxică.

Măsuri simple de prevenție pentru sezonul rece

Pentru a preveni formarea condensului încă dinainte de a pleca la drum, atenția la detalii face diferența.

Curățarea temeinică a geamurilor pe interior cu o soluție degresantă reduce aderența particulelor de apă. Suprafața sticlei acumulează în timp un strat fin de praf care atrage și reține vaporii mult mai ușor.

Eliminarea apei acumulate pe covorașele de cauciuc este la fel de importantă. Zăpada topită sau apa de pe încălțăminte se evaporă imediat ce habitaclul începe să se încălzească și se depune direct pe parbriz.