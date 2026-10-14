De ce a fost invadată de șobolani zona Piața Sf. Vineri din București și ce măsuri se iau

Zona Piața Sf. Vineri din sectorul 3 al Capitalei a fost invadată de șobolani din cauza deșeurilor abandonate, a hrănirii porumbeilor și a vegetației care le oferă adăpost, anunță autoritățile.

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Vina cade pe oamenii care hrănesc porumbeii

După ce mai mulți șobolani au fost filmați în timp ce mișunau pe un trotuar din centrul Capitalei, Primăria Municipiului București (PMB) a explicat motivele pentru care sunt rozătoare în această zonă. Imaginile video cu șobolanii filmați pe trotuarele din Piața Sfânta Vineri au stârnit reacții puternice în spațiul public.

Municipalitatea susține că terenul afectat de rozătoare este administrat de Primăria Sectorului 3. Reprezentanții PMB spun că încă din luna mai au intervenit în zonă cei de la Compania Municipală Eco Igienizare (CMEIB), alături ADP Sector 3.

Ei atrag atenția că intervențiile repetate ale echipelor de deratizare au fost zădărnicite de persoanele care hrănesc porumbeii, care abandonează deșeuri și cele care fura stațiile cu tratament raticid.

„Au găsit numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetățeni care hrănesc porumbeii. Acestea favorizează apariția rozătoarelor”, se arată într-un comunicat emis de PMB miercuri, 14 octombrie.

Măsurile luate de autorități

PMB a explicat, punctual, măsurile luate în aceste cazuri: „Pe 29 mai, Compania a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galerii. ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieșirea rozătoarelor și a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanțele toxice”.

Ulterior, pe 3 iunie 2026, CMEIB a revenit și a verificat zona. „Terenul Primăriei Sectorului 3 era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat”, spun reprezentanții PMB.

Se cere intervenția Poliției Locale

Compania Municipală Eco Igienizare a cerut ca Poliția Locală Sector 3 să intervină și să-i sancționeze pe cei care „depozitează deșeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări și animale și distrug în mod repetat stațiile cu tratament”.

CMEIB a aplicat acolo încă două tratamente raticide, dar și acestea au fost furate.

„În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere necolectate și hrană pentru păsări/animale pe zona betonată și pe spațiul verde. Iar terenul este acoperit cu vegetație care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia și ienupăr oferă adăpost optim și favorizează crearea galeriilor”, potrivit sursei citate.

Cum încearcă autoritățile acum să scape de șobolani

În acest moment, în zona Pieței Sf. Vineri sunt amplasate 29 de stații de intoxicare. În plus, celor de la ADP Sector 3 li s-a solicitat să toaleteze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor și să reamenajeze peisagistic perimetrul.

Pământul din spațiul verde de la Piața Sf. Vineri va fi înlocuit cu un strat grosier de nisip și pietriș pentru a împiedica șobolanii să mai sape galerii.

„Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor”, potrivit PMB.