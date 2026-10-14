Un robot cu ochelari de soare, lanț de aur și mustață falsă, „reținut” de polițiști. Ar fi pipăit o tânără de 16 ani, în Germania

Un robot de 1,20 metri, îmbrăcat într-un maiou alb, cu lanț auriu la gât și mustață falsă, a fost confiscat de polițiștii germani după ce acesta ar fi pipăit o adolescentă de 16 ani, pe o stradă din Köln. Doi tineri, de 16 și 19 ani, sunt suspectați că ar fi filmat incidentul și l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale, potrivit ABC News.

Robotul s-ar fi apropiat de adolescentă din spate și ar fi pipăit-o

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 10 spre 11 octombrie 2026, în zona centrală a orașului Köln, din vestul Germaniei. În jurul orei 23.45, o adolescentă de 16 ani se afla împreună cu două prietene, de 17 și 18 ani, în fața unui restaurant. La un moment dat, robotul roșu și auriu s-ar fi apropiat de fată din spate, ar fi atins-o și ar fi făcut mișcări cu caracter sexual.

Potrivit comunicatului oficial al Poliției din Köln, proprietarul robotului, un adolescent de 16 ani, și un prieten de-al său, în vârstă de 19 ani, sunt suspectați că au filmat întreaga scenă, au transmis-o în direct pe internet și au comentat ceea ce se întâmpla.

Polițiștii au găsit robotul ascuns în portbagajul unui Volkswagen

După ce au fost alertați, polițiștii au intervenit și i-au găsit pe cei doi suspecți în apropierea locului incidentului, dar robotul dispăruse însă de pe stradă. Oamenii legii l-au găsit mai târziu în portbagajul unui autoturism Volkswagen, unde proprietarul său, adolescentul de 16 ani, îl ascunsese între timp. Polițiștii au confiscat robotul și două telefoane mobile care le aparțineau suspecților.