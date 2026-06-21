Dacia Striker va avea tracțiune hibridă 4x4 automată chiar de la lansare și toate motorizările de pe Bigster

Sistem 4×4 hibrid cu tehnologie nouă pentru Dacia Striker

Modelul Dacia Striker este deja testat în această perioadă, iar primele imagini spion surprinse în Spania confirmă integrarea noului sistem de propulsie e-4×4 hibrid, dezvoltat pe o arhitectură complexă cu motor electric pe puntea spate.

Dacia Striker a fost surprinsă și pe străzile din București.

Motorizarea de top va fi Hybrid-G 150 4×4 automat, un sistem care combină un motor pe benzină de 1.2 litri, electrificat pe 48V, cu o putere maximă de 103 kW (140 CP), și un motor electric dedicat punții spate, totul fiind controlat printr-o cutie automată ce poate fi acționată inclusiv prin padele pe volan.

Motorul termic bi-fuel este echipat cu o instalație suplimentară GPL, mașina va putea trece de la propulsia pe gaz sau invers, pe benzină.

Puterea totală a sistemului este estimată la aproximativ 154 CP, iar transmisia automată va include control electronic complet al distribuției cuplului între punți.

Dacia Striker va oferi mai multe moduri de rulare, inclusiv Auto, Eco, Snow, Mud/Sand și Lock, adaptate pentru diverse tipuri de teren. Sistemul va permite rulare automată între 4×2 și 4×4, în funcție de aderență.

De asemenea, motorul electric de pe puntea spate va putea genera energie sau contribui direct la tracțiune, în funcție de condițiile de drum.

Autonomia mașinii poate ajunge la aproximativ 1.500 km.

Dacia Striker va avea toată gama de motorizări de pe Bigster

Pe lângă sistemul 4×4 hibrid, Dacia Striker va prelua și restul motorizărilor disponibile pe Bigster, inclusiv variante mild-hybrid și alte versiuni hibride de nouă generație.

Modelul va avea o lungime de 4,62 metri, devenind astfel cel mai mare model produs vreodată de Dacia.

Noul model va fi produs în uzina din Bursa, Turcia, iar lansarea oficială este așteptată în lunile următoare, cu debut pe piață spre finalul anului 2026 și livrări începând cu 2027.

După prezentarea oficială, Dacia Striker va fi expus și la Salonul Auto de la Paris, unde vor fi deschise, cel mai probabil, și comenzile pentru clienți.

Pentru piața din România, estimările din industrie indică un preț de pornire de aproximativ 23.500 de euro pentru Dacia Striker, în timp ce echipările de top s-ar putea vinde cu 30.000 de euro.

Sistemul de propulsie și poziționarea în gamă sugerează că Striker va deveni unul dintre cele mai importante modele din noua strategie Dacia pentru segmentul crossover.

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